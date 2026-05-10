King ＆ Prince、Disney+で新番組 LA舞台に“演出・台本”一切なしで絆を確認「素の姿を見せられた」
King ＆ Prince（永瀬廉、高橋海人（※高＝はしごだか））が10日、都内で行われた動画配信サービスDisney+（ディズニープラス）の新番組『King & Princeがまちあわせ in LA』（全9話）スペシャルローンチイベントに出席した。
【全身ショット】スタイリッシュにポーズを決めるKing & Prince
初のトラベルバラエティーとなる同番組が、6月よりディズニープラスで独占配信されることが決定。King & Princeが、アメリカ・ロサンゼルスを舞台に、ふたりの絆を試す“まちあわせミッション”に挑戦。台本＆演出一切なしの等身大の素顔とリアクションで、ここでしか見られないKing & Princeの姿が満載のファン待望の新番組がいよいよ幕を開ける。
これまでも、ミッキーマウスのスクリーンデビュー100周年に向けたグローバルプロジェクト「ミッキー＆フレンズ・イン・リアル・ライフ」の一環となるコラボレーションプロジェクトにミッキーの“ベストフレンド”として参加するなど、ディズニーの世界観を通じて魅力を発信してきたKing & Prince。ミッキーの新オフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」の発表や、プロジェクトの舞台裏に密着したスペシャル番組『King & Prince: What We Got 〜奇跡はきみと〜』（ディズニープラスで独占配信中）など、魅力とともに、心躍る取り組みで大きな話題を呼んできた。
今回ディズニープラスで独占配信される番組でも、ふたりの深い絆と素の表情を余すところなく味わうことができる。解禁されたティザー予告では、冒頭からロサンゼルスの空の下で、素で楽しむふたりの全開の笑顔から幕を開ける。日本とは違う海外での非日常での解放感や、LAの人気スポット巡り、飾らない会話、ふとした瞬間の素顔、そして離れて行動するからこそ溢れ出す互いへの想いなど、ここでしか見られない“超リアルな”King & Princeの姿が明らかになっていく。
楽しい時も苦しい時も、いつも隣にいた永瀬と高橋。そんな2人の“絆”を改めて確認するニコイチ旅は、ステージの上で輝く姿ともまた違う、ありのままのふたりを映し出している。映像の中で、「喜ぶぞ〜海人」「廉が居たとこ、ここだ！」と名前を呼び合う様子からもわかる通り、本編では仲良しなふたりの絆をより感じられる内容となっている。
この日のイベントで、会場のファンに番組について発表すると、大きな歓声が。永瀬が「毎週ご覧いただける。ちょっとしたレギュラー番組みたいな感じで。レギュラー番組のような感覚で。この夏は我々とみなさんで『まちあわせ』ということです」と笑顔で呼びかけた。
高橋も「ずっと隠してましたけど、これの発表だった。自分たちの番組がディズニープラスで見られるっていうのは、個人的にもとてもうれしいことですね。スタッフさんが、いままでお世話になっていたチームの方で『今回は台本も演出も一切ないよ』と言われて、マジだなと思いました。LAの空気を感じながら、2人でじっくりリラックスしながら素の姿を見せられたかな」と声を弾ませていた。
互いの存在を感じた瞬間について、高橋は「なんか…普段から毎日一緒に過ごしている人と海外に行くと、まだ知らない廉がいたんだって。新しい発見があったり。番組の中で、存在を尊く思ってしまう。かけがえのないものだな」としみじみ。永瀬も「海外すごいっすね。ちょっと…海外の方ってリアクションが大きいやん、オレも驚いたときのリアクションが引っ張られちゃうというか、ロサンゼルス仕様に（笑）。そういうところも自分の中で新鮮で、思い出に残っています」と明かした。
次に「まちあわせ」をする場所についても話題が及び、高橋が「今回LA。東京でも全然難しいと思うんですよ。めちゃくちゃハードなんですよ。国で鬼ごっこしているとか（笑）。日本とかでも面白そうだなと。北海道、沖縄から始まって」との構想を披露。一方、永瀬は「ジャングルとか（笑）。今回は都会で街だったじゃないですか。まちあわせなんだけど、ジャングルだからサバイバルしながら。飲み水も植物からとか。お互い、その期間で身につけた知識を教えたり」と話していた。
【全身ショット】スタイリッシュにポーズを決めるKing & Prince
初のトラベルバラエティーとなる同番組が、6月よりディズニープラスで独占配信されることが決定。King & Princeが、アメリカ・ロサンゼルスを舞台に、ふたりの絆を試す“まちあわせミッション”に挑戦。台本＆演出一切なしの等身大の素顔とリアクションで、ここでしか見られないKing & Princeの姿が満載のファン待望の新番組がいよいよ幕を開ける。
今回ディズニープラスで独占配信される番組でも、ふたりの深い絆と素の表情を余すところなく味わうことができる。解禁されたティザー予告では、冒頭からロサンゼルスの空の下で、素で楽しむふたりの全開の笑顔から幕を開ける。日本とは違う海外での非日常での解放感や、LAの人気スポット巡り、飾らない会話、ふとした瞬間の素顔、そして離れて行動するからこそ溢れ出す互いへの想いなど、ここでしか見られない“超リアルな”King & Princeの姿が明らかになっていく。
楽しい時も苦しい時も、いつも隣にいた永瀬と高橋。そんな2人の“絆”を改めて確認するニコイチ旅は、ステージの上で輝く姿ともまた違う、ありのままのふたりを映し出している。映像の中で、「喜ぶぞ〜海人」「廉が居たとこ、ここだ！」と名前を呼び合う様子からもわかる通り、本編では仲良しなふたりの絆をより感じられる内容となっている。
この日のイベントで、会場のファンに番組について発表すると、大きな歓声が。永瀬が「毎週ご覧いただける。ちょっとしたレギュラー番組みたいな感じで。レギュラー番組のような感覚で。この夏は我々とみなさんで『まちあわせ』ということです」と笑顔で呼びかけた。
高橋も「ずっと隠してましたけど、これの発表だった。自分たちの番組がディズニープラスで見られるっていうのは、個人的にもとてもうれしいことですね。スタッフさんが、いままでお世話になっていたチームの方で『今回は台本も演出も一切ないよ』と言われて、マジだなと思いました。LAの空気を感じながら、2人でじっくりリラックスしながら素の姿を見せられたかな」と声を弾ませていた。
互いの存在を感じた瞬間について、高橋は「なんか…普段から毎日一緒に過ごしている人と海外に行くと、まだ知らない廉がいたんだって。新しい発見があったり。番組の中で、存在を尊く思ってしまう。かけがえのないものだな」としみじみ。永瀬も「海外すごいっすね。ちょっと…海外の方ってリアクションが大きいやん、オレも驚いたときのリアクションが引っ張られちゃうというか、ロサンゼルス仕様に（笑）。そういうところも自分の中で新鮮で、思い出に残っています」と明かした。
次に「まちあわせ」をする場所についても話題が及び、高橋が「今回LA。東京でも全然難しいと思うんですよ。めちゃくちゃハードなんですよ。国で鬼ごっこしているとか（笑）。日本とかでも面白そうだなと。北海道、沖縄から始まって」との構想を披露。一方、永瀬は「ジャングルとか（笑）。今回は都会で街だったじゃないですか。まちあわせなんだけど、ジャングルだからサバイバルしながら。飲み水も植物からとか。お互い、その期間で身につけた知識を教えたり」と話していた。