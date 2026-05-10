ペップ、公式戦3戦連発のドクを絶賛「改善の余地はあるけど、完成形に近い」
マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、ベルギー代表FWジェレミー・ドクを絶賛した。9日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。
プレミアリーグ第36節が9日に行われ、マンチェスター・シティはブレントフォードと対戦。60分にドクが先制点を決めると、75分にアーリング・ハーランドが、90＋2分にはオマル・マルムーシュが追加点を挙げ、3−0で快勝した。
試合後、グアルディオラ監督は「ジェレミーは多くの点で傑出している」と語りながら、公式戦3試合連続ゴールを決めたドクへの賛辞を送っている。
「彼は完成形に近い。もちろん改善の余地はあるけど、ドリブルの能力は常に驚異的で、ニコ（・オライリー）との連携は抜群だった」
「そして今、彼は試合に勝利をもたらしている。オマルの活躍にも非常に満足している。アーリングだけでなく、ウイングや他の攻撃陣もゴールを決めなければならないと感じていたけど、ジェレミーがそれをやってくれている」
プレミアリーグ第36節が9日に行われ、マンチェスター・シティはブレントフォードと対戦。60分にドクが先制点を決めると、75分にアーリング・ハーランドが、90＋2分にはオマル・マルムーシュが追加点を挙げ、3−0で快勝した。
「彼は完成形に近い。もちろん改善の余地はあるけど、ドリブルの能力は常に驚異的で、ニコ（・オライリー）との連携は抜群だった」
「そして今、彼は試合に勝利をもたらしている。オマルの活躍にも非常に満足している。アーリングだけでなく、ウイングや他の攻撃陣もゴールを決めなければならないと感じていたけど、ジェレミーがそれをやってくれている」