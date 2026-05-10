澤穂希、9歳長女との2ショットに反響「大きくなりましたね」「素敵なお写真」 “母の日”のプレゼントに感激「あなたの母親になれて幸せ」
元サッカー女子日本代表の澤穂希（47）が9日、自身のインスタグラムを更新。“母の日”に長女（9）からプレゼントをもらったことを明かし、長女との2ショットを公開した。
【写真】「大きくなりましたね」9歳長女との2ショットを披露した澤穂希
「Happy mother's day 産んでくれてありがとう 母親には感謝してもしきれないくらいです」とまずは自身の母への感謝をつづった澤。
続けて「今朝、娘から母いつもありがとうのお手紙と自分のお小遣いで買ってくれたピアスをもらいました めちゃくちゃ嬉しかった」と長女から贈られたという直筆の手紙とピアスを披露した。手紙には「母、これからもよろしくね！」「大好きだよ！」といった感謝の言葉がストレートに記されている。
澤は「私もあなたの母親になれて幸せです ありがとう」と喜びをにじませていた。
この投稿には「素敵なお写真」「大きくなりましたね。素敵な親子」「娘さんからのプレゼント 嬉しいですね」「優しい娘さん」などの声が寄せられている。
澤は2015年8月に当時Jリーグ・ベガルタ仙台の強化育成部に所属していた辻上裕章氏と結婚。当初は別居婚だったが、同年末に現役を引退して仙台に引っ越し。17年1月に第1子女児を出産した。
【写真】「大きくなりましたね」9歳長女との2ショットを披露した澤穂希
「Happy mother's day 産んでくれてありがとう 母親には感謝してもしきれないくらいです」とまずは自身の母への感謝をつづった澤。
続けて「今朝、娘から母いつもありがとうのお手紙と自分のお小遣いで買ってくれたピアスをもらいました めちゃくちゃ嬉しかった」と長女から贈られたという直筆の手紙とピアスを披露した。手紙には「母、これからもよろしくね！」「大好きだよ！」といった感謝の言葉がストレートに記されている。
この投稿には「素敵なお写真」「大きくなりましたね。素敵な親子」「娘さんからのプレゼント 嬉しいですね」「優しい娘さん」などの声が寄せられている。
澤は2015年8月に当時Jリーグ・ベガルタ仙台の強化育成部に所属していた辻上裕章氏と結婚。当初は別居婚だったが、同年末に現役を引退して仙台に引っ越し。17年1月に第1子女児を出産した。