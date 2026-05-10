【アナグラムクイズ】「い と う こ れ」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
限られた文字を組み合わせて正解を導き出すこのクイズは、脳の柔軟性を高めるのに最適です。今回の問題は5つのひらがな。パッと見て、どんな単語が隠れているか分かりますか？ 制限時間は1分。全集中で考えてみましょう！
い と う こ れ
ヒント：最後の文字は「こ」
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▼解説
並び替えると、キッチンでおなじみの「れいとうこ（冷蔵庫）」が完成します！ 最初に「れいとう」という言葉を導き出せたかどうかが、素早く正解にたどり着くためのポイントでした。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
限られた文字を組み合わせて正解を導き出すこのクイズは、脳の柔軟性を高めるのに最適です。今回の問題は5つのひらがな。パッと見て、どんな単語が隠れているか分かりますか？ 制限時間は1分。全集中で考えてみましょう！
問題：「い と う こ れ」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
い と う こ れ
ヒント：最後の文字は「こ」
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正解：れいとうこ正解は「れいとうこ」でした。
▼解説
並び替えると、キッチンでおなじみの「れいとうこ（冷蔵庫）」が完成します！ 最初に「れいとう」という言葉を導き出せたかどうかが、素早く正解にたどり着くためのポイントでした。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)