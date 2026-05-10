FRUITS ZIPPER早瀬ノエル「今日好き」MON7A（もんた）風男装姿が話題「カッコよすぎます」「再現度高い」本人も反応
【モデルプレス＝2026/05/10】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の早瀬ノエルが5月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。「今日、好きになりました。」（ABEMA）に出演していたアーティストのMON7A（もんた）風の男装姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】22歳人気アイドル「再現度高い」と話題の「今日好き」イケメン風男装ショット
早瀬は「のえた」とつづり、写真を複数枚投稿。ブレザーにネクタイ、白色のシャツと「今日、好きになりました。」で着用していた制服風の衣装に短髪のウイッグを付けた姿を披露した。「＃にゅーかわして」とハッシュタグを付け、もんたを再現した男装となっている。
また、もんた本人からも反応があり、「NOE7Aさん NEWKAWAIIです」と男装姿を絶賛している。
この投稿に「本人からのお墨付きですね」「NEWKAWAIIです」「似合ってます」「再現度高い」「さすがの着こなしですね」「カッコよすぎます」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳人気アイドル「再現度高い」と話題の「今日好き」イケメン風男装ショット
◆早瀬ノエル、もんた風男装
早瀬は「のえた」とつづり、写真を複数枚投稿。ブレザーにネクタイ、白色のシャツと「今日、好きになりました。」で着用していた制服風の衣装に短髪のウイッグを付けた姿を披露した。「＃にゅーかわして」とハッシュタグを付け、もんたを再現した男装となっている。
また、もんた本人からも反応があり、「NOE7Aさん NEWKAWAIIです」と男装姿を絶賛している。
◆早瀬ノエルの投稿に反響
この投稿に「本人からのお墨付きですね」「NEWKAWAIIです」「似合ってます」「再現度高い」「さすがの着こなしですね」「カッコよすぎます」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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