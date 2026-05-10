【能登はやさしや土までも・６】

前田利家を祖とし、「百万石」という全国随一の石高を誇った加賀前田家。

その領有範囲には能登も含まれる。前田家の遺産は城下町文化が色濃く残る金沢だけでなく、能登にも様々な形で息づいている。（読売新聞文化部記者・多可政史）

能登の大動脈・国道２４９号は能登半島地震で寸断されたが、２０２４年１２月に全線開通した。石川県輪島市から珠洲市に至る半島北部の道の一部は隆起した海岸に迂回（うかい）路が設けられた。土砂崩れで地肌がむき出しになった山も周囲に迫る。車で走ると地震とその後の大雨災害から癒えない傷痕が、否応（いやおう）なく実感される。

厳しい自然と隣り合わせの珠洲市で脈々と続いてきたのが塩作りだ。古代から能登の主産業だったが、藩政期は一貫して藩が管理。農地が少ない地域事情から、藩が貸し付けた米を塩で返済する仕組みができた。

「米の生産が難しい地域への救済策でもあった製塩が産業として根付き、能登は穀倉地の越中（富山県）と並び加賀藩の財政を支えるまでになった」。金沢市立玉川図書館近世史料館学芸員の宮下和幸さんは解説する。

塩田の砂に海からくみ上げた海水をまき、乾燥させた砂に再び海水をかけて塩分濃度の高い「かん水」を作る。それを煮詰めることで塩を作る手法は、「揚げ浜式製塩」と呼ばれる。科学的な製塩法が確立した今では珍しく、その技法は国指定重要無形民俗文化財にもなっている。

塩を煮詰めるには塩釜が必要となり、穴水町中居地区では鋳物産業が盛んとなった。国立民族学博物館の日高真吾教授によると「塩釜を作って珠洲の塩田に貸し出し、古くなると中居に戻してリサイクルする。循環型経済が能登で確立していた」という。卓越した技術を持つ鋳物師が藩主のお抱えとなることもあった。

塩田を修復して再開

江戸時代から続く伝統産業は地震によって大きな被害を受けた。以前からの過疎高齢化の影響もあり、再興を危ぶむ声もある中で、前を向き続ける人もいる。

３月１４日、地域おこし企画会社「Ａｎｔｅ（アンテ）」（石川県加賀市）が所有する製塩所では、かん水を炊きあげて出来上がったばかりの塩が木桶（きおけ）にびっしり積まれていた。塩作りの再開が見通せない同業者も多い中で、いち早く「奥能登の塩」の復興を全国に発信している。

明治以降、塩作りは国が管理し、珠洲でも急速に衰えるが、１９９７年に塩専売制が廃止。民間事業者の参画も活発になった。「よそ者の自分たちに珠洲の人たちが塩作りの基本を教えてくれた」。２０１６年から製塩事業に取り組む同社会長の中巳出理（なかみでりい）さん（７８）は当時を振り返る。

「ほの甘い」味に惚（ほ）れ込んだ揚げ浜式の塩作りの技術を伝授してくれた職人が地震で亡くなり、「親を失った気分になった」。それでも地割れで亀裂が生じた塩田の修復にボランティアが尽力してくれ、再開を決意した。「能登に一生をささげるつもりで」今後も塩作りに邁進（まいしん）するという。

穴水町の鋳物の歴史を伝える「能登中居鋳物館」は今も休館が続く。それでも目玉展示の高さ２メートル６８を誇る「明泉寺台燈籠（とうろう）」（町指定文化財）は日高教授らが約１年かけて解体修理した。２００７年の能登半島地震で破損した際も修復に携わり、その縁が貴重な文化財の復興につながった。

国宝目指す五重塔

加賀藩が能登に残した文化の粋と言えば妙成寺（みょうじょうじ）（羽咋市）にある五重塔（高さ３４メートル１８）だろう。日蓮宗の古刹（こさつ）として知られ、加賀藩祖利家の側室である寿福院の信仰があつく、息子で３代当主の利常の命によって１６１８年に建てられた。

加賀藩の御用大工らによって作られた塔や本堂は重要文化財になっている。地震があった２０２４年元日、同寺執事の大森教生さん（４３）がその本堂で初詣客をもてなしていた。だが震度５強の揺れで状況は一変。客を境内の安全な場所に避難誘導し、翌日からは関わりの深い奥能登の寺院の復興支援にも取り組んだ。

境内の石垣も崩落するなどしたが、倒壊を懸念した五重塔を始めとする木造建築群には被害がなかったのに驚いた。「前田家の技術力のおかげでしょう」。同寺は五重塔の国宝指定を目指す。実現すれば石川県の建造物では初で、能登復興のシンボルとして期待も高まる。「能登の町はこれから復興で大きく変わっていくが、何百年も続いているものを残すことも重要だ」

現当主「能登のために何ができるか」

前田家が文化振興に取り組んだため、石川県は現在でも「工芸王国」として名をはせている。古代以来の水運の流通網に乗り、全国に販路を広げた輪島塗をはじめ、前田家が各地から職人を集めた「蝋燭（ろうそく）座」で生産された「七尾和ろうそく」なども有名だ。能登は「工芸王国」に欠かせない地域であった。

宮下さんによると、能登は単なる辺境の地ではなかったという。参勤交代のルートに含まれないため藩主が行き来することはほぼなかったが、加賀藩士の日記には能登の名所・旧跡巡りを楽しむ様子が描かれる。「金沢の城下町にいた藩士も訪れたくなるような魅力的な場所だったことがわかる」

現当主である前田利宜（としたか）さん（６２）も能登の現状を憂えている。「地震から２年たち、少しずつ復興が進んでいるが、高齢化が深刻な地域もある。輪島塗や朝市などの文化も被害を受け、復興には時間が必要だろう」。地震後には前田家ゆかりの能登の寺を訪問。東京国立博物館で６月７日まで開催中の特別展「百万石！加賀前田家」展は能登を含む百万石文化の粋を知ってもらう機会にもなる。「能登のために何ができるか、今後も考えていきたい」