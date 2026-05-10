【UFC】平良達郎、世界王座にあと一歩 激闘5Rの末に無念のTKO負け
動画配信サービスのU-NEXTが10日、東京・水道橋で『UFC 328：平良達郎タイトルマッチ 応援ライブビューイング』を開催。UFC世界フライ級タイトルマッチ「ジョシュア・ヴァン vs 平良達郎」が配信され、日本人初のUFC世界フライ級王者を目指した平良が激闘を繰り広げた。試合は最終5ラウンドまでもつれる大熱戦となったが、平良は5R1分32秒、TKO負けを喫した。
【写真】5Rにヴァンの首をとらえた平良。会場は一気にボルテージが上がった
日本時間正午。ライブビューイング会場の大型ビジョンに平良達郎の姿が映し出されると、会場からは大歓声と拍手が巻き起こった。「どんな展開でも勝つと思う」と期待を寄せた中村京一郎、「ベストを尽くしてほしい」とエールを送った宇野薫らが見守る中、運命のゴングが鳴った。
試合序盤、平良は果敢にタックルを仕掛け、得意のテイクダウンで主導権を狙う。対するヴァンは冷静なディフェンスで対応し、寝技の展開を巧みに回避。2Rにはヴァンの右ストレートが平良の顔面を直撃し、平良が尻もちをつく形でダウンを奪われる場面もあった。
それでも平良は前へ出続けた。3R以降も執拗にテイクダウンを狙い、グラウンドへ持ち込もうとする。一方のヴァンは打撃でペースを掌握し、有効打で徐々に優位に立っていく。顔を赤く腫らしながらも攻め続けた平良は、4Rに足技でヴァンの首元を捉える場面を作り、会場のボルテージを一気に高めた。
そして迎えた最終5R。ライブビューイング会場では大きな「達郎コール」が響き渡った。平良は最後まで前進を続け、タックルから逆転を狙ったが、ヴァンの連打を浴びて後退。ケージ際で猛攻を受けると、レフェリーが試合を止め、激闘に終止符が打たれた。会場からは敗戦を惜しみながらも、世界の頂点へ挑み続けた平良へ大きな拍手が送られた。
U-NEXTでは『UFC 328：チマエフ vs. ストリックランド』とライブビューイング会場の模様を、「スペシャル解説版」としてライブ配信。イベントには、お笑いコンビ・チュートリアルの福田充徳、ファイターの宇野薫、現役UFCファイターの中村京一郎、市川勝也アナウンサーらが出演し、記念すべき一戦を熱く盛り上げた。
なお、同大会のメインイベントでは、UFC無敗の現ミドル級王者ハムザト・チマエフが、元王者で現ランキング3位のショーン・ストリックランドと対戦。チマエフが連勝を伸ばして王座防衛を果たすのか、それともストリックランドが王座返り咲きを遂げるのか注目が集まる。U-NEXT会員は追加料金なしで視聴できる。
日本時間正午。ライブビューイング会場の大型ビジョンに平良達郎の姿が映し出されると、会場からは大歓声と拍手が巻き起こった。「どんな展開でも勝つと思う」と期待を寄せた中村京一郎、「ベストを尽くしてほしい」とエールを送った宇野薫らが見守る中、運命のゴングが鳴った。
試合序盤、平良は果敢にタックルを仕掛け、得意のテイクダウンで主導権を狙う。対するヴァンは冷静なディフェンスで対応し、寝技の展開を巧みに回避。2Rにはヴァンの右ストレートが平良の顔面を直撃し、平良が尻もちをつく形でダウンを奪われる場面もあった。
それでも平良は前へ出続けた。3R以降も執拗にテイクダウンを狙い、グラウンドへ持ち込もうとする。一方のヴァンは打撃でペースを掌握し、有効打で徐々に優位に立っていく。顔を赤く腫らしながらも攻め続けた平良は、4Rに足技でヴァンの首元を捉える場面を作り、会場のボルテージを一気に高めた。
そして迎えた最終5R。ライブビューイング会場では大きな「達郎コール」が響き渡った。平良は最後まで前進を続け、タックルから逆転を狙ったが、ヴァンの連打を浴びて後退。ケージ際で猛攻を受けると、レフェリーが試合を止め、激闘に終止符が打たれた。会場からは敗戦を惜しみながらも、世界の頂点へ挑み続けた平良へ大きな拍手が送られた。
U-NEXTでは『UFC 328：チマエフ vs. ストリックランド』とライブビューイング会場の模様を、「スペシャル解説版」としてライブ配信。イベントには、お笑いコンビ・チュートリアルの福田充徳、ファイターの宇野薫、現役UFCファイターの中村京一郎、市川勝也アナウンサーらが出演し、記念すべき一戦を熱く盛り上げた。
なお、同大会のメインイベントでは、UFC無敗の現ミドル級王者ハムザト・チマエフが、元王者で現ランキング3位のショーン・ストリックランドと対戦。チマエフが連勝を伸ばして王座防衛を果たすのか、それともストリックランドが王座返り咲きを遂げるのか注目が集まる。U-NEXT会員は追加料金なしで視聴できる。