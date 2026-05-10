女優の新川優愛が１０日、ＴＢＳ系「上田晋也のサンデーＱ」に出演。将来、移住を考えている候補地を挙げた。

気になるニュースとして、群馬県が配布を始めた“群馬パスポート”を求めて２０００人超が県庁に殺到したことを挙げた新川。群馬パスポートはパスポート型のパンフレットで、県内３５市町村のスタンプを集めて回ること目的にしており、配布初日には申請が殺到し、用意した１万部が即なくなるほどの盛況ぶりだった。

新川は「私、将来、移住したいなと思っていて、群馬にも気になる土地があるので」と将来の移住先の候補であることを明かし、「パスポートを持って、いろんな土地にご飯食べにいったり、土地見たりしたいです」と興味津々。

ＭＣの上田晋也が「具体的に見てるんだね？」と聞くと、「群馬には美味しい、好きな焼き肉屋さんがあるので。焼き肉屋さん行きながら、土地を徘徊して見てます」と笑顔で答えた。

上田は「群馬ってさ、いつも都道府県ランキングで苦戦してるじゃない。でも最近、住みたい都市としてすごい人気上がってるんだってね。だから中山秀さんと井森さんの苦労がようやく…だいぶ遅れたけど、効果が」と長きにわたって同県の観光大使「ぐんま大使」を務めている同県出身の中山秀征と井森美幸の名前を出してスタジオの笑いを誘っていた。