俳優の高橋克実（65）が9日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。超大物俳優との思い出を明かした。

女将役の島崎和歌子が「めちゃくちゃミーハーですよね」と語りかけると、高橋は「ミーハーです」と言い切った。

「中でも一番忘れられないのは、北大路欣也さんと初めて仕事させてもらった時に」と切り出した。

北大路は1973年の映画「仁義なき戦い 広島死闘篇」で、組織に裏切られる若きチンピラ役を熱演していた。しかし当時は「あの話をしてはいけないような雰囲気がずっとあったんです、俳優の中では」と高橋。

MCの「極楽とんぼ」加藤浩次が「それなんで聞いちゃダメなんですか」と不思議そうに話すと、高橋は「いろいろ役が変わったりしたとか」と回顧した。

それでも「そんなこと知らなかったんで」とドラマの打ち上げで「『仁義なき戦い 広島死闘篇』の話なんですけれど」と質問をぶつけてしまったという。

周囲の俳優たちは「お前それ、ダメな話だろ」と心配したが、高橋は気にせず質問。すると「周りにどんどん俳優さんたちが集まって」きたという。「欣也さんを囲んで。『仁義なき戦い』の話をね、してくださったんです」と感激の面持ちで振り返った。

高橋は「みんな喜んでましたよ」と声を弾ませた。