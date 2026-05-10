◇ナ・リーグ ドジャース―ブレーブス（2026年5月9日 ロサンゼルス）

左肩の疲労のために開幕から負傷者リスト（IL）入りしていたドジャースのブレーク・スネル投手（33）が9日（日本時間10日）のブレーブス戦で今季初登板。3回6安打5失点と乱れ、今季初黒星を喫した。

自身のボブルヘッド人形が配布された試合。初回、2安打と四球で無死満塁の局面を迎えたが、内野ゴロによる最少失点で切り抜けた。しかし、2回にブレーブス打線に捕まった。2安打と四球で2死満塁のピンチを招くと、3番・アルビーズに3球続けた外角チェンジアップを巧みに拾われ、左前への2点適時打を浴びた。さらに2死二、三塁から4番・オルソンにも中前への2点打を許し、この回計4失点。不運な当たりも多かったが、細かい制球力を欠いたことも事実だった。

スネルは登板後「もちろん悔しいです。目標は無失点に抑えることなので、5点を取られたのはかなり悔しい」と振り返り「体の状態はすごくいいし、球自体も良かった。打者のスイングや、相手が何を考えているかを読み始められている感覚も良くなっている。そこは楽しみです。ただ、振り返るべきことはたくさんあります。3回77球というのは、自分が望んでいる形ではありません。変な試合でした」と収穫と課題を口にした。

スネルはここまでマイナーで3度リハビリ登板を行い、3日（同4日）には傘下3Aオクラホマシティーで4回2安打2失点、4奪三振と順調にイニングも消化。当初、9日はマイナーで最終のリハビリ登板の予定だったが、想定外の事態を受けての“緊急登板”となった。

6日（同7日）のアストロズ戦に先発したグラスノーが、腰痛のため2回の投球練習中に緊急降板。腰のけいれんのため、8日（同9日）に負傷者リスト（IL）入りした。想定外の事態を受けて、復帰の前倒しを打診されたが「聞かれる前に、もう“はい”と言っていました。先発したかったんです。アトランタのような本当にいいチームと対戦したかった」と言う。「準備はできていました。ただ、もっと良くならないといけません」と言い訳を口にすることはなかった。