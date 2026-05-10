めっっっちゃ可愛いんですけどーーー！！（汗）【マクドナルド】の「新・ハッピーセット」に注目

【マクドナルド】の「ハッピーセット®」に、「サンリオキャラクターズ」が登場！ 実用的なアイテムから、思わず笑顔になりそうな仕掛け付きのフィギュアまでそろっています。どれが当たるか分からないワクワク感と共に、親子で楽しい時間を過ごしてみては？

開封前から期待が高まる！ サンリオキャラデザインの限定ケース

今回のハッピーセットは、キャラクターたちの魅力が詰まった可愛らしいパッケージに包まれて提供されます。箱を手にした瞬間からサンリオの世界観に浸れるようなデザインで、中にはどんなおもちゃが入っているのか、期待に胸が膨らみそうです。おもちゃを取り出した後も、そのまま飾っておきたくなるような華やかさがあります。

個性豊かなラインナップで遊びの幅が広がる

箱を開けると、マイメロディのペンスタンドやこぎみゅんのおにぎりメーカーなど、魅力的なラインナップ。手で転がして遊べるポチャッコのフィギュアや、ボタンで目が動くハンギョドンなど、楽しい仕掛けも充実しています。お出かけの際の持ち運びにも便利なサイズなので、外遊びのお供としても重宝しそうです。

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writer：内山 友里