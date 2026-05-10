「86 47」。

暗号のような数字のために元米連邦捜査局（FBI）長官が大統領殺害脅迫容疑で刑事裁判にかけられた。トランプ米大統領と対立する人物のため「標的捜査」という批判も出ている。

CNNなど外信によると、米司法省は最近ジェームズ・コミー元FBI長官が交流サイト（SNS）に上げた「86 47」の形にならべた貝殻の写真がトランプ氏の暗殺を威嚇・扇動したとして起訴した。司法省はコミー元長官が作った数字の配列で「86」が何かを除去したり殺すという意味の俗語で、「47」が第47代大統領であるトランプ氏を示すので明白な殺害脅迫だと判断した。大統領脅迫容疑で有罪が確定すれば最大10年の懲役刑に処される。

コミー元長官は昨年5月、SNSにこの写真を投稿した。議論が拡散すると投稿を削除し「ビーチを散歩中に見た貝殻が政治的メッセージと考えて写真を上げただけ。人々が数字を暴力と関連づけるとは思わなかった。私はどんな形の暴力も反対する」と釈明した。

だがトランプ大統領はフォックスニュースのインタビューで、「彼はそれが何を意味するのか正確にわかっていた。FBI長官がその意味を分からなかったならば、それは暗殺を意味し、これを大きくて明確に話しているもの」と反論した。

AP通信によると、「86」は古くからの俗語だ。メリアム・ウェブスターの辞典では「追い出す」「除去する」「サービスを拒否する」という意味と定義する。語源に対する解説はいろいろある。1920〜30年代に米国の食堂やバー従業員の間で「そのメニューは品切れ」という意味で使った隠語に由来するという説が有力だ。このほか、問題の客を静かに追い出す時に数字を暗号のように使ったという説、禁酒法時代にニューヨークのベッドフォードストリート86番地の酒場でお客を追い出す時に使った用語という説などがある。

専門家らは無理な起訴で有罪判決が出る可能性は小さいとみる。アマゾンなど米オンラインショッピングモールでも「8647」という数字を刻んだＴシャツ、帽子、カップなどの記念品を簡単に見つけられる。CNNは「（記念品で）86は大統領を殺害しようという意味でなく、引きずり下ろそうという意味」と分析した。

反トランプ側では過去の悪縁を理由にした報復性捜査ではないかとの疑惑を提起した。コミー元長官は2016年の大統領選挙でトランプ陣営とロシアとの内通疑惑を捜査し、2017年に第1次トランプ政権が発足すると電撃解任された。