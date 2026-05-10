『豊臣兄弟！』待望の新キャスト「遂に！」「歴史が動くぞ」
俳優・仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）第18回「羽柴兄弟！」が10日に放送される。ついに石田三成が登場するとあり、SNSでは「イケメンすぎる」「遂にきた！」と早くも注目を集めている。
【写真あり】「歴史が動くぞ」”キーマン”となる新キャスト解禁！
大河ドラマ第65作となる同作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長を主人公に描く戦国エンターテインメント。天下統一を成し遂げた豊臣兄弟の強い絆と、天下一の補佐役として知られる秀長の視点から戦国時代を描いていく。主人公・小一郎こと豊臣秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じる。
第18回では、秀吉が織田家家老に昇格し、北近江を拝領。長浜城を築き、城持ち大名として羽柴姓を名乗る。小一郎は城下町の統治を任されるが、人手不足に苦戦。半兵衛（菅田将暉）の助言を受け、有能な家臣を集めるため選抜試験を行う。そこに石田三成や藤堂高虎ら若者たちが集結する。
石田三成を演じるのは松本怜生。三成は近江国生まれで、秀吉に重用された武将として知られる。賤ヶ岳の戦いで活躍したほか、数字に強く、太閤検地でも能力を発揮。秀吉晩年には25歳の若さで五奉行の1人となり、豊臣政権の中核を担った人物だ。
松本は2000年4月27日生まれ、愛媛県出身。2024年度後期連続テレビ小説『おむすび』では、ヒロインも憧れた“風見先輩”役で話題を集めた。今回が大河ドラマ初出演となる。出演発表後、SNSでは「石田三成がついに来た。歴史が動くぞ」「松本怜生の三成は絶対ハマる」「知的な雰囲気がぴったり」「ビジュアルが強すぎる」「イケメン三成楽しみ」など期待の声が続出。豊臣政権を支える重要人物の登場に、視聴者の熱視線が集まっている。
【写真あり】「歴史が動くぞ」”キーマン”となる新キャスト解禁！
大河ドラマ第65作となる同作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長を主人公に描く戦国エンターテインメント。天下統一を成し遂げた豊臣兄弟の強い絆と、天下一の補佐役として知られる秀長の視点から戦国時代を描いていく。主人公・小一郎こと豊臣秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じる。
石田三成を演じるのは松本怜生。三成は近江国生まれで、秀吉に重用された武将として知られる。賤ヶ岳の戦いで活躍したほか、数字に強く、太閤検地でも能力を発揮。秀吉晩年には25歳の若さで五奉行の1人となり、豊臣政権の中核を担った人物だ。
松本は2000年4月27日生まれ、愛媛県出身。2024年度後期連続テレビ小説『おむすび』では、ヒロインも憧れた“風見先輩”役で話題を集めた。今回が大河ドラマ初出演となる。出演発表後、SNSでは「石田三成がついに来た。歴史が動くぞ」「松本怜生の三成は絶対ハマる」「知的な雰囲気がぴったり」「ビジュアルが強すぎる」「イケメン三成楽しみ」など期待の声が続出。豊臣政権を支える重要人物の登場に、視聴者の熱視線が集まっている。