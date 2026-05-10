「そ、そんな奇跡な偶然が」二宮和也がコンビニ前で偶然出会った“とんでもないオーラ”の芸能人とは？
俳優の二宮和也さんは5月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。コンビニ前で偶然出会った芸能人を明かしました。
二宮和也、「久しぶりに街で芸能人に会いました」
コメントでは「貴方も芸能人です」「すごい2人ですね！！！」「その先輩たぶんその近辺で1番強いです！」「技かけられた？」「普通に豪華すぎます」「芸能人の方自身でも他の芸能人オーラを察知するんですねww」「そ、そんな奇跡な偶然がありえるんですね」「コンビニで何買ったんかなぁ？」「そこで働きたい」など驚きの声が寄せられています。
ファンからは「わぁぁぁぁ！ 流星の絆、有明兄弟！！」「そりゃエモくなるわ」「破壊力えぐいw」「うわああ！ 最高の並びですね！」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)
二宮和也、「久しぶりに街で芸能人に会いました」
「久しぶりに街で芸能人に会いました」二宮さんは「さっきコンビニから出たら とんでもないオーラを感じる方を見たら 岡田准一氏がいました」とポスト。「久しぶりに街で芸能人に会いました」と、自身も芸能人であることを忘れているかのように締めくくっています。
コメントでは「貴方も芸能人です」「すごい2人ですね！！！」「その先輩たぶんその近辺で1番強いです！」「技かけられた？」「普通に豪華すぎます」「芸能人の方自身でも他の芸能人オーラを察知するんですねww」「そ、そんな奇跡な偶然がありえるんですね」「コンビニで何買ったんかなぁ？」「そこで働きたい」など驚きの声が寄せられています。
「エモエモのエモやで」4月23日の投稿では「本当に何年振りだよ！？ という出会い。お互いにちゃんと活動していると再会する事があるからたまらない。バラエティー番組での共演でしたわ」とポストしている二宮さん。同日の別投稿で「あ、ごめんなさい。再会した人誰だか言ってなかった笑 この人です （名前が並ぶとエモエモのエモやで）」とつづり、元NEWSや関ジャニ∞（現SUPER EIGHT）のメンバーで俳優の錦戸亮さんと自身の名前が並んだ画像を披露しています。
ファンからは「わぁぁぁぁ！ 流星の絆、有明兄弟！！」「そりゃエモくなるわ」「破壊力えぐいw」「うわああ！ 最高の並びですね！」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)