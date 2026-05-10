品川庄司の庄司智春（50）が10日、TBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）に生出演。映画「プラダを着た悪魔2」の公開初日に観た感想を述べた。

MCくりぃむしちゅー上田晋也が「庄司も映画観たの？」と尋ねた。出演者が注目ニュースの要点をフリップに見どころを書いていた。「妻と観たプラダ2」と記していた庄司は「妻のミキティちゃんと…」と話すと上田が「ミキティー」と大声で叫んだ。

苦笑いを浮かべた庄司は「オレが言いますから」とツッコミを入れた。上田は「ごめんごめん、ついオマエより先に言っちゃう」と軽く謝罪。庄司は「公開日に観にいきました。もうミキティが大好きで。ただ、20年越しにやったじゃないですか。20年って、ストーリーの中でうまいこと使ってるんですよ。20年たったってことが。だから、かなり面白くなってます」と話した。上田は「ぜひ、おすすめだ、と」と話した。庄司は「おすすめです」と話した。

ここで、浦野茅良アナが「デヴィッド・フランケル監督は、ヨーロッパで行われた試写会でこのようなコメントを残しております…正直なところ、20年近くの間、キャストの皆さんを納得させるような良いストーリーが思い浮かばなかった…とお話しております。正直ですね」と作品を撮影した監督のコメントを紹介した。