◇MLB ブレーブス7-2ドジャース(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースは、試合序盤からブレーブスに主導権を握られ敗戦。連勝は2でストップしました。

この日のドジャースの先発は、復帰登板となったブレーク・スネル投手。スネル投手は初回に1点を失うと、2回には連打や四球で2アウト満塁のピンチを迎えます。ここでオジー・アルビーズ選手、マット・オルソン選手に連続タイムリーを打たれ、この回4失点。スネル投手は3回を投げきりマウンドを降りました。

この日は打線も低迷。初回に先頭の大谷翔平選手が空振り三振に終わると、2回3回はブレーブスの先発スペンサー・ストライダー投手を攻略できず、三者凡退に沈みます。

7回までヒット2本に抑えられたドジャース。8回には、2アウトランナーなしで大谷選手が粘りながらもレフトへのヒットで出塁しますが得点にはつながらず。

それでも9回、ドジャースはアンディ・パヘス選手の9号2ランで完封負けを阻止。しかし序盤の点差が響き追いつくことはできず2-7で敗れました。

大谷選手はこの日4打数1安打2三振。打率は.248となりました。