＜速報＞鈴木愛がメジャーでホールインワン達成 ツアー史上最短パー3
＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ 最終日◇10日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞国内女子メジャー今季初戦の最終ラウンドが進行中。鈴木愛がツアー史上最短の15番パー3（実測89ヤード）でホールインワンを達成した。
【写真】鈴木愛がホールインワンを達成した15番パー3
ツアーでは自身2年ぶり6度目、今シーズンでは5人目のエース達成となった。鈴木にはホールインワン賞として、賞金200万円（複数均等割）が久光製薬より贈られる。現在、トータル1オーバー・単独首位に河本結。鈴木は3打差の3位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞ワールドLサロンパスC リーダーボード
鈴木愛 プロフィール＆成績
河本結 プロフィール＆成績
【写真】ショーパン姿がまぶしい！ 河本結のJK時代
米国女子ツアー 3日目の結果
【写真】鈴木愛がホールインワンを達成した15番パー3
ツアーでは自身2年ぶり6度目、今シーズンでは5人目のエース達成となった。鈴木にはホールインワン賞として、賞金200万円（複数均等割）が久光製薬より贈られる。現在、トータル1オーバー・単独首位に河本結。鈴木は3打差の3位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞ワールドLサロンパスC リーダーボード
鈴木愛 プロフィール＆成績
河本結 プロフィール＆成績
【写真】ショーパン姿がまぶしい！ 河本結のJK時代
米国女子ツアー 3日目の結果