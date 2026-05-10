戸田恵子、撮影現場に持参した“彩り豊かな”手作り弁当を披露「スタジオの電子レンジでチン！」 野菜やフルーツも添える
俳優・声優など幅広く活躍する戸田恵子（68）が3日、自身のブログを更新。撮影現場に持参した手作り弁当を披露した。
【写真】「いいですね」「おいしそう〜」戸田恵子の“彩り豊かな”手作り弁当
戸田は「早朝から連ドラ撮影でした」と、難解なセリフと格闘したこの日の出来事を紹介。
「お昼は焼きそばをお弁当にして行きました」といい、「スタジオの電子レンジでチン！」して食べた焼きそばや別添えの茹でブロッコリー、ミニトマト、フルーツなどを写した“彩り豊かな”テーブルの写真をアップした。
撮影は早めに終わり夕方には帰宅。「オリーブの花芽がついてきた。今年も楽しみだ」と、育てているオリーブの木の近況も写真で伝えた。
コメント欄には「焼きそばランチ、おいしそうでいいですね」「果物もブロッコリートマトもおいしそう〜」「しっかり食べて、しっかり睡眠を取って、休める時にはしっかり休めます様に」「早朝からお弁当を用意して お仕事お疲れさまでした」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「いいですね」「おいしそう〜」戸田恵子の“彩り豊かな”手作り弁当
戸田は「早朝から連ドラ撮影でした」と、難解なセリフと格闘したこの日の出来事を紹介。
「お昼は焼きそばをお弁当にして行きました」といい、「スタジオの電子レンジでチン！」して食べた焼きそばや別添えの茹でブロッコリー、ミニトマト、フルーツなどを写した“彩り豊かな”テーブルの写真をアップした。
コメント欄には「焼きそばランチ、おいしそうでいいですね」「果物もブロッコリートマトもおいしそう〜」「しっかり食べて、しっかり睡眠を取って、休める時にはしっかり休めます様に」「早朝からお弁当を用意して お仕事お疲れさまでした」など、さまざまな声が寄せられている。