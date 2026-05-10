阪神・藤川球児監督が10日、甲子園でのDeNA戦を前に会見を開き、1軍練習参加した早川について説明した。5日の中日戦で4回途中6失点を喫した際には「昨年はビギナーズラックもあった。（その前日4日に5回5失点で敗れた門別を含め）まだまだアマチュア」と厳しい言葉を送っていた。

藤川監督は「投げているボール自体はいいところがある。ピッチングフォームのところで取り組んでいかなければいけない。形だけでいいのか、それともさらに強い精神状態が必要なのか、向かっていく姿勢ですよね。押すところと引くところ、早川とか門別に関してはは特にね。もう1回ファームでの登板はあるかもしれないけど、どこに向けて練習するのか、はっきりさせてあげなければいけない」と説明した。さらに、言葉を続けた。

「（早川や門別を）あまりに1軍から遠ざけてしまうと…。チームとしても大きな財産ですからね。厳しいことは言いますけど、それはこちらに向かわせる、マウンドに向かわせるための準備ですから。そういった意味でみんなが刺激を受けて伸びていってくれたらなと。まだ春ですから。ここから夏、秋とね、どの選手も力が必要になるし」

選手の更なる成長を期待した。

門別は5日、早川は6日に出場選手登録を外れた。