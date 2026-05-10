きょう（10日）未明、岡山県浅口市で住宅や離れ、物置などあわせて4棟を全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体がみつかりました。

【写真を見る】焼け跡から性別不明の1人の遺体「バンバンという音がして音のするほうを見ると炎があがっていた」と通報 木造住宅や物置など4棟が全焼 一人暮らしの男性（61）と連絡がとれず安否確認中【岡山・浅口市】

きょう午前3時半ごろ、浅口市金光町占見新田の大橋浩一さん（61）の住宅から火が出ていると、近くに住む人から消防に通報がありました。

近くに住む人は、「「バンバンという音がして音のするほうを見ると炎があがっていた」と話しているということです。

焼け跡から性別不明の1人の遺体

消防が消火にあたり、火は約7時間後に消し止められましたが、大橋浩一さんの木造2階建ての住宅1棟、約212平方メートルと平屋建ての離れ1棟、約21平方メートルを全焼。



また、物置2棟（約21平方メートルと約52平方メートル）も全焼し、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかりました。



警察によりますと、大橋さんは一人暮らしで、大橋さんと連絡がとれていないことから、安否を確認中です。

【地図を見る】

現場は、JR金光駅の北東約100メートルの住宅地です。