開催：2026.5.10

会場：プログレッシブ・フィールド

結果：[ガーディアンズ] 1 - 2 [ツインズ]

MLBの試合が10日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとツインズが対戦した。

ガーディアンズの先発投手はタナー・バイビー、対するツインズの先発投手はジョー・ライアンで試合は開始した。

1回表、1番 バイロン・バクストン 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでツインズ得点 CLE 0-1 MIN

4回裏、4番 カイル・マンザード 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 1-1 MIN

11回表、1番 バイロン・バクストン 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 CLE 1-2 MIN

試合は1対2でツインズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はツインズのエリック・オルゼで、ここまで1勝1敗1S。負け投手はガーディアンズのペートン・パレットで、ここまで1勝2敗0S。ツインズのＬ・ガルシアにセーブがつき、0勝1敗1Sとなっている。

ここまでガーディアンズは21勝20敗で（ア・リーグ）中地区1位。一方ツインズは17勝23敗で3.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-10 13:14:23 更新