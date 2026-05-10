2026年5月10日（日） MLB ガーディアンズ vs ツインズ 試合結果
開催：2026.5.10
会場：プログレッシブ・フィールド
結果：[ガーディアンズ] 1 - 2 [ツインズ]
MLBの試合が10日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとツインズが対戦した。
ガーディアンズの先発投手はタナー・バイビー、対するツインズの先発投手はジョー・ライアンで試合は開始した。
1回表、1番 バイロン・バクストン 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでツインズ得点 CLE 0-1 MIN
4回裏、4番 カイル・マンザード 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 1-1 MIN
11回表、1番 バイロン・バクストン 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 CLE 1-2 MIN
試合は1対2でツインズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はツインズのエリック・オルゼで、ここまで1勝1敗1S。負け投手はガーディアンズのペートン・パレットで、ここまで1勝2敗0S。ツインズのＬ・ガルシアにセーブがつき、0勝1敗1Sとなっている。
ここまでガーディアンズは21勝20敗で（ア・リーグ）中地区1位。一方ツインズは17勝23敗で3.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区5位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-10 13:14:23 更新