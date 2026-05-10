令和ロマン眸耄匹るま(32）が10日、自身のXを更新。単独ライブの特典が変更となったことについて、自身の発案だったとして謝罪した。

令和ロマンをめぐっては、

16日に神奈川・Kアリーナ横浜で行う単独ライブ「RE:IWAROMAN」で当初、SSロマン席（10万円）、Sロマン席（3万円）の特典として含まれていたリハーサル観覧が中止となった。変更に伴う払い戻し告知もなかったことから、一部で物議となっていた。

公演の公式Xでは9日、当該座席の購入した中で希望者には払い戻しに応じることを告知。リハーサル観覧中止の代替特典として特別企画を行う事も明らかにした。

▼くるまの全文

RE:REIWA ROMAN SSロマン席・Sロマン席をご購入のお客様へ

この度は特典の変更、及び不誠実な対応により不快な思いをさせてしまい、大変申し訳ございませんでした！

「リハ観覧中止」は僕が言い出しました！元々特典は運営に丸投げしてしまっていて、こちらもあまり何するか想定せずに「リハ観覧」をつけてしまってました！そして本番が近づいてきて、「リハと言っても音楽とか無いから、一旦出ていってトークするくらいしかできないし、開場時間より前に来てもらっちゃったら本番までだいぶ間空いて、本番で疲れちゃうんじゃない？」って心配になっちゃいました！

そして運営陣に意見を聞いたら「リハ目当てのお客様はそんなにいないだろうから、代わりの特典をつけよう」という結論になり、とりあえず「リハ観覧中止」の映像を撮りました！

この時、僕らは「払い戻しはする」と思って撮ってました！

でも実際は各事務所の調整とかあったみたいで、「払い戻し無し」で発表されてしまって、すぐに払い戻すようお願いしたんですが、そっから騒動になったため、さらに膨大な調整が必要だったようで、情報も錯綜し、とってもお待たせしてしまいました！

結論、僕が全部間違ってました！

ネタだけでお金取ってると自惚れていました！これはナメてると思われても仕方がありません！お金に関することが苦手なクセに一丁前に判断してしまいました！

とにかくケムリ先生と吉本興業さんは全く悪くないので、そちらに問い合わせるのはやめてください！

失った信頼は取り戻せないので、とにかく当日はネタを頑張ります！よろしくお願いします！