タレント若槻千夏（41）が、9日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。「テレビが終わると思った」出来事を振り返った。

指原莉乃、若槻によるトーク番組で、東野幸治をゲストに迎えた。芸能界に関する話題で、若槻は「すごい衝撃を受けたのは、紳助さんが引退されたじゃないですか。あの時にテレビが終わると思ったの」と島田紳助さんの引退について回想。「こんなに紳助さんだらけで、紳助さんがいないと回らないものばっかりだったのね。その当時のテレビが」と振り返った。

また「あんなに全番組紳助さん主体でやってたのに、代わりの人なんて出てこない。類似タレントなんていなかったじゃないですか。（明石家）さんまさんでも違うジャンルのお笑いの形で。だから私、引退の時にドッキリかと思うぐらい、え？これどうすんだろ？テレビ終わるのかなってシンプルに思ったんです」とテレビ業界の存続が信じられなかったという。

しかし「それでも続いたじゃん？こうやって全番組」と代役が登場したことに触れ、「その時思ったの。あんなに絶対的に必要な人がいなくなってもこうやってテレビって続くんだと思ったら、私も休んだりするけど、誰がいなくなっても何とも思わなくなった。そっか、また代わりはいるんだろうなって気持ちになっちゃって」と胸中が変化。代わりの存在について「何とでもなるんだなって。今って何となく類似タレントがバーッと出せるじゃん？紳助さんは本当にいなかったと思う」と話していた。