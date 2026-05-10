防シワ・吸水速乾・UVカットまで！【LEPSIM】今 → 夏に使える「大人の一軍パンツ」

だんだん暑くなってくると、おしゃれを楽しみたくても、汗や蒸れでストレスを感じてしまうことも。そんな季節こそ、快適に過ごせる機能性アイテムを上手に取り入れるのがおすすめです。今回注目したのは、【LEPSIM（レプシィム）】の、夏に嬉しい機能を備えた「リネンライクドライシリーズ」のパンツ。コクーンシルエットもおしゃれで、夏コーデの一軍になってくれるはず！

さっと穿くだけでこなれるゆるパンツ

【LEPSIM】「切り替えパンツ」\5,990（税込）

立体的なシルエットが特徴で、さっと穿くだけでもこなれた印象を目指せる1本。今の時期からでも取り入れやすく、レーストップスと合わせればすぐに今っぽい大人カジュアルスタイルが完成します。リネンライクな風合いが軽やかで、ロングパンツでも爽やかな印象を狙えるのがGOOD。シワ防止や吸水速乾、UVカットといった機能も備わっていて、ストレスフリーに過ごしたい時にぴったりです。

ジャケット合わせでスタイリッシュな印象に

装飾の少ないパンツだからこそ、クリーンなスタイルに合わせやすいのも魅力。例えば黒パンツに半袖ジャケットを合わせれば、洗練された着こなしに仕上がります。ほどよく抜け感もあり、堅く見えすぎないのがポイント。大人のきれいめコーデにも活躍してくれる、そんな1本です。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

学生時代からアパレル店員を経験し、卒業後もファッション企業で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに転身。アパレル店員の経験を生かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特に、大人を彩る明るいカラーや、ちょっと凝ったデザインなど、ベーシック派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。