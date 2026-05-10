【エストネーション】賢い大人の涼やかでエレガントなサマースタイルとは？

少しずつ夏らしさを感じたら、リネンやシアーなど涼やかな素材を取り入れた初夏スタイルへと装いを賢くシフトさせていきたい。涼やかな素材を上手に活用した、ワンランク上のカジュアルスタイルを、トレンド感のあるスタイリングがお得意な【エストネーション】PRの浅沼さんに聞きました。

カジュアルなデニムに、きちんと感のあるリネン混ジレをさらっと１枚で合わせて

ジレ\46,200・”Nails”のバギーパンツ\35,200（エストネーション）

デニムスタイルがちょっと苦手という人にもおすすめな、エレガントなデニムの着こなしはこちら。エストネーション発のデニムブランド【Nails（ネイル）】の新型バギーデニムを、リネン混ジレに合わせ、大人の余裕を感じるカジュアルスタイルに。

【ネイル】は大人の女性が綺麗めに履けるデニムで、綺麗めなトップスや、ヒール合わせにもぴったり。今回履いているのは、足元までストンとした立体感のあるバギーシルエット。程よく肉感を隠してくれて、美脚効果も抜群です。腰履きにしたり、ハイウエストで履くことも可能で、1枚持っておくと今年の夏のスタイリングに大活躍！

トップスのジレは、麻のナチュラル感がありながらも、少しハリ感のあるツイルツイード素材なので、スタイリングのクラス感が一気にアップします。中にはクロップド丈のキャミソールを合わせ、ジレの下側のホックを外すことで、腰回りに抜け感をプラスしています。

足元には今シーズン注目度の高い「トングサンダル」を合わせ、トレンド感のあるカジュアルスタイルに。

"vveer”の天然石リング\55,000（エストネーション）

抜け感のあるスタイリングの手元には、存在感のある天然石リングを重ね付けさせ、エレガントさをプラスして。

手元にあしらったのは、2025年からスタートしたエストネーション発のジュエリーブランド【vveer（ヴィール）】のリングです。タイムレスに使用でき、シンプルなデザインで重ね付けも楽しめます。メッキや10k、18kを使用して4万円台から20万円台でラインナップをそろえているんだそう。

夏にもぜひ取り入れたい！ トレンド感のある涼やかな「ブラウン」コーデ

ポロカーディガン\28,600・"COLUMN（コラム）”のリネンライクパンツ\52,800（エストネーション）

リネンライクな涼やかな素材の【COLUMN（コラム）】のややハイウエストのワイドパンツに、シアー感のあるワイドリブのポロカーディガンを合わせたオンスタイルにもオフスタイルにも対応可能なキレイめスタイルです。

あえて上下ブラウンのワントーンで、トレンド感のある「夏のブラウンコーデ」に仕上げました。

ブラウンは重たくなりがちなイメージがあるかもしれませんが、軽やかな素材を使用しているので、上品でクリーンな印象に昇華。都会的でこなれ感のある、大人のサマールックが完成します！

シアー感のあるポロカーディガンはシルク混で生地にほんのり艶があり、立体感のあるフォルムで大人な表情に。腰が隠れる丈感なのでアウトスタイルでも着られ、スタイリングの幅も広がる1枚です。ボタンを閉めればプルオーバーとしても活躍。

今回のスタイリングでは、胸元と裾は大きく開けて抜け感を出し、ブラウンカラーとも相性抜群な【ヴィール】のゴールドネックレスをポイントでプラスしました。

【UNUS（ユナス）】のクラシカルなオールインワンを主役に

"UNUS”のジャンプスーツ\88,000・ノーカラージャケット\57,200（エストネーション）

洗練された表情の【UNUS（ユナス）】のオールインワンに、【エストネーション】のリネン素材のジャケットを合わせたスタイリングです。

オールインワンは、ジレとパンツをセットアップで着ているようなデザインが魅力的。腰位置フロント部分に抜け感があり、今季らしいバランスが完成します。

ジャケットを合わせたオケージョンスタイルにも、インにシアートップスなどを合わせたお仕事スタイルにも、スニーカーに合わせたカジュアルスタイルにも、さまざまなシーンで活躍してくれる万能な１着です。

今回は、ポインテッドのトングにノーカラージャケット合わせでシャープな印象に仕上げています。

【UNUS（ユナス）】は2025年にスタートしたエストネーション発の新世代に向けたブランド。大人の女性にも大好評なトレンド感のあるアイテムがそろっていて注目度の高いブランドです。

ハーフパンツにリネンシャツを合わせて、涼やかなリラックススタイルに

ブラウス\35,200・”COLUMN”のハーフパンツ\44,000

キャッチーなストライプハーフパンツに、オーバーサイズのリネンブラウスを合わせ、大人リラクシーに仕上げています。

ホワイトブラウスは袖口にたっぷりとギャザーを入れてふんわりと仕上げ女性らしい仕上がりに。夏の羽織りとしてぴったりの1枚です。

ハーフパンツは、ストレッチ性とハリ感のある艶やかなポリエステル素材。今季トレンドのマリンな雰囲気にもぴったりな爽やかなストライプ柄で、スタイリングが華やかにキマります。

"vveer”のネックレス\132,000

胸元には、遊び心のある【ヴィール】のネックレスをプラスしました。じゃらじゃらとチャームをつけてボリュームを出したり、1個ずつカスタムできるネックレスで、気分に合わせてアレンジできます。

足元には、【PELLICO SUNNY（ペリーコサニー）】のクロコ型押しのエレガントなミュールを合わせて。4cmヒールで歩きやすく、カジュアルなスタイリングにエレガントさをプラスします。

"PELLICO SUNNY”のミュール\39,600

今回は、【エストネーション六本木ヒルズ店】にて、スタイリング撮影をさせていただきました。1階、2階の広大なフロアでショッピングが楽しめるこちらの店舗は、今年で23年となるのだそう。ゆったりとした店舗で、今回ご紹介した感度の高いお洋服や、雑貨類のショッピングを楽しむことができます。ぜひ、足を運んでみてはいかがでしょうか。

Photograph：yuumi hosoya

senior writer：Eiko Yanagibori