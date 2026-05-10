女優の宮下結衣が9日までに自身のインスタグラムを更新。女子高生姿を披露した。



【写真】JK姿が可愛すぎる♥あどけない表情がよき

宮下は「読売テレビ・日本テレビ系木曜ドラマ『君が死刑になる前に』第7話に百瀬夏希役で出演させていただきます」と報告した。「君が―」は加藤清史郎主演の、死刑執行された女性の無実を信じ、7年前の連続殺人事件の真相を追うタイムスリップ・サスペンス。宮下は7日に放送された「第6話にもちょこっと登場しています」と、登場シーンは終盤だが、2019年の高校生・百瀬夏希を演じ、衝撃の発言を行っている。



ブレザータイプの制服下は萌え袖のカーディガン、ポニーテール姿の宮下に「JK姿なかなか良いねぇ♥」「制服姿もかわいいー」「可愛すぎる」といった声があがっていた。



宮下はNHK Eテレ「高校講座 数学A」などに出演。母は1988年ソウル五輪のアーティスティックスイミング(旧シンクロナイズドスイミング)ソロ・デュエットで銅メダルを獲得した元日本代表の小谷実可子さん。4月に放送された「踊る！さんま御殿!!」の二世SPで可愛すぎる二世として話題となっていた。



（よろず～ニュース編集部）