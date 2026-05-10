◆米大リーグ ドジャース２―７ブレーブス（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが９日（日本時間１０日）、本拠地・ブレーブス戦で完敗を喫し、連勝は「２」で止まった。７点を追う９回１死二塁からパヘスに反撃の２ランが飛び出したが、時すでに遅かった。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数１安打２三振の内容で３戦連続安打をマークした。

この日の相手先発は右腕ストライダー。大谷は、初回先頭の１打席目は内角直球にバットが空を切り、空振り三振に倒れると、続く３回２死走者なしの２打席目は一ゴロ。６点を追う６回先頭の３打席目は、今季使用する“くり抜きバット”に持ち替えたが、空振り三振。だが、７点を追う８回２死の４打席目にレフト前ヒットを放った。

投げては、左肩の疲労のため開幕を負傷者リスト（ＩＬ）入りして迎えたスネルが自身の「ボブルヘッドデー」に今季初登板となったが、３回で７７球を投げ、６安打５失点（自責４）で降板となった。

５回終了時点で０―６。フリーマン、タッカー、マンシーは試合途中で退いた。０―７の９回はパヘスの９号２ランで意地を見せ、２死一塁でキム・ヘソン（金慧成）の一塁へのゴロでセーフ判定だったが、ブレーブスがチャレンジして判定が覆ってアウトになりゲームセットとなった。

本拠地・ブレーブス戦は２３年９月から８連勝中だったが、ついに途切れた。