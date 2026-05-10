◆陸上 木南記念 （１０日、大阪・ヤンマースタジアム長居）

男子１００メートル予選で、昨年の世界選手権男子４００メートルリレー代表の小池祐貴（住友電工）が、１０秒４２で１組３着で、予選落ちとなった。

９日に自身のＳＮＳで結婚したことを報告。お相手は２７歳のバイオリニスト、高松亜衣さんで、交際２か月でのまさにスピード婚だったことを公表。インスタグラムでは「人生何が起こるか分からないもので、お互いに『この人だ』と直感し、わずか２か月で結婚を決めました」と明かしていた。レース後は「生活はあまり変わらないです。（私生活のことは）恥ずかしいから具体的な話はしないでといわれています」と話したが、顔は終始笑顔だった。

結婚公表後の初のレースを振り返り「思ったより体が軽くて、手応えがなかった。力が入らなかった。トレーニングは比較的順調にきているので細かいところですね」と話した。

小池は１９年に男子１００メートルで日本人３人目の９秒台となる９秒９８をマーク。昨秋に東京で行われた世界選手権では４００メートルリレーの代表として６位に入賞している。