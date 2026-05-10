◇ナ・リーグ ドジャース2―7ブレーブス（2026年5月9日 ロサンゼルス）

ドジャースは9日（日本時間10日）、本拠でブレーブスに敗れ、連勝は2でストップした。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（31）は4打数1安打で3試合連続安打を記録。今季の打率は.248となった。

豪腕の投球に苦しんだ。ブレーブスの先発は23年に20勝、281奪三振で最多勝、最多奪三振のタイトルを獲得したストライダー。今季は左腹斜筋の故障で開幕をIL（負傷者リスト）で迎えたが、今月3日（同4日）のロッキーズ戦で初登板。この日が今季2度目の登板となった。

初回無死からの第1打席は96.9マイル（約155.9キロ）内角直球を捉えられず空振り三振。3回2死からの第2打席は外角チェンジアップにタイミングを外され、一ゴロに倒れた。さらに6回無死からの第3打席では95.6マイル（約153.8キロ）内角高め直球にバットは空を切り、3球三振。チームとしても6回を投げたストライダーから、わずか1安打と攻略することができなかった。

不本意な打撃に終始したが、抑えられたままでは終わらなかった。0―7と大量リードされて迎えた8回2死からの第4打席。ブレーブス3番手・ロペスの投じた高め直球に逆らわずにバットを出し、左前に運ぶ安打を放った。試合の大勢には影響がなかったものの、明日以降につながる安打となった。

負傷者リスト（IL）から復帰したスネルが今季初先発したが、3回6安打5失点と乱調で初黒星。不運な当たりも多く、3回で77球を要するなど、本来の実力を示すことはできなかった。

打線も最終回にパヘスの9号2ランでようやく得点を挙げたが、反撃もそこまで。投打がかみ合わず連勝はストップした。前日から、同地区のパドレス、ジャイアンツなどと戦う13連戦に入ったドジャース。大谷も、チームも戦いの中で状態を高めていく。