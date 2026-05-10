◇UFC328 フライ級タイトルマッチ 平良達郎-ジョシュア・ヴァン(日本時間10日、アメリカ)

アメリカ最高峰の総合格闘技団体「UFC」は10日、フライ級タイトルマッチを行い、日本の格闘家・平良達郎選手が王者ジョシュア・ヴァン選手に敗戦。日本人初のUFC世界王者誕生とはなりませんでした。

平良選手は第1ラウンド、いきなりタックルを仕掛けマウントポジションを奪います。残り2分30秒でスタンドの攻防に戻りますが、残り1分30秒に再びタックル。終盤にもマウントポジションを奪い、優勢のままこのラウンド終了となりました。

第2ラウンドもタックルでグラウンドの勝負に持ち込む平良選手ですが、ここはヴァン選手に切られ、ジャブのパンチを浴びます。それでも残り3分過ぎにタックルに成功すると寝技で優位なポジションを奪います。しかし残り30秒、スタンドに戻ると終盤に大きな右のパンチを浴びダウン。そのままパウンドで攻められますが、なんとかしのぎました。

第3ラウンド、ダメージが残る平良選手はスタンドの攻防で厳しい展開、パンチを何度も被弾し顔は血で染まります。中盤にバックチョークを仕掛けられるなどあわや一本負けの危機もありましたが、持ちこたえました。

第4ラウンドは序盤にテイクダウンに成功。優位なポジションをキープし三角絞めを狙いますが決めきれず、このラウンド終了となります。

そして最終第5ラウンド、立ち技でパンチを浴びる平良選手はタックルを切られ寝技に持ち込めず。中盤にパンチの連打を浴びるとレフェリーは試合をストップ。TKO負けで悔しい敗戦となりました。