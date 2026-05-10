元プロレスラーでタレントの郄田延彦さんが5月9日、自身のインスタグラムを更新。スーパーカーの「ランボルギーニ・レヴエルト」の試乗体験を報告しました。



【写真を見る】【 郄田延彦 】 来年の65歳に向けたクルマ選びを開始 試乗第1弾は 「ランボルギーニ・レヴエルト」 武井壮も「イカしてる！」と絶賛





現在64歳の郄田さんは、投稿で「65歳辺りから乗るクルマ選びをぼちぼちスタートしてみた」と綴り、来年に控えた節目に向けた愛車探しを始めたことを明かしました。

今回の試乗は「試乗第一弾」と位置づけられており、複数の候補を検討していく考えのようです。







投稿に添えられた写真には、メタリックグレーの「ランボルギーニ・レヴエルト」と並んで立つ郄田さんの姿が収められています。車体は鋭いラインと大径ホイールが特徴的で、垂直に跳ね上がるシザーズドア（はさみのように上方向に開くドア）が確認できます。







現在の愛車についても触れており、「現在のベタ惚れ相棒はEV」とポルシェの電気自動車「タイカン ターボS」を愛用していることを明かしました。一方で、「EVと声高に叫ばれてた一時の熱は落ち着いてるのか？まあガソリンにしても中東のアレで燃料の行方が不透明で分からんしな〜」と、昨今の不安定な国際情勢やエネルギー事情を鑑みた率直な感想を述べています。







次の一台については「急がずのんびりやるだね」と焦らず進めていく方針を示しました。また、「思えば過去は常に一択チョイスで乗ってきたけど、こういうのも刺激があっていいですな」と、複数の候補を比べながらクルマ選びを楽しんでいる様子も伝えました。







この投稿にタレントの武井壮さんは「レブエルト！！イカしてる！！」と反応。フォロワーからも「ガタイがデカいし、渋い人なのでめちゃくちゃお似合いですね」「1015馬力､異次元過ぎたよくわかりません、、気を付けて」「凄くカッコいいスポーツカーですね」「さすが似合いますね〜、和製ジェームス・ボンドみたいで素敵」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】