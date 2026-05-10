週の中頃は夏のような急な雷雨に注意

きょうは高気圧に覆われて、各地で青空が広がり、お出かけ日和となるでしょう。北日本などで風が強かった所もきょうは弱まり、穏やかな1日となりそうです。梅雨入りしている沖縄は天気が崩れる予想です。

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きょうは北日本は平年より気温が高く、季節先取りの陽気となるでしょう。東日本と西日本はこの時季らしい気温となり、湿度が低いためカラッとした暑さとなりそうです。朝晩と日中の気温差にはご注意ください。

＜きょう10日（日）の各地の予想最高気温＞

札幌：22℃ 釧路：17℃

青森：23℃ 盛岡：21℃

仙台：24℃ 新潟：21℃

長野：24℃ 金沢：21℃

東京：24℃ 名古屋：25℃

大阪：25℃ 岡山：25℃

広島：24℃ 松江：24℃

高知：25℃ 福岡：24℃

鹿児島：25℃ 那覇：23℃

あすも高気圧に覆われて、広く日差しがある見込みです。この先はぐっと季節が進み、火曜日から木曜日は大気の状態が不安定で、夏のような急な雷雨に注意が必要です。金曜日は天気は落ち着く見込みです。土曜日以降は30℃以上の真夏日となる所もあり、5月とは思えない暑さが続くでしょう。