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週の中頃は夏のような急な雷雨に注意

きょうは高気圧に覆われて、各地で青空が広がり、お出かけ日和となるでしょう。北日本などで風が強かった所もきょうは弱まり、穏やかな1日となりそうです。梅雨入りしている沖縄は天気が崩れる予想です。

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きょうは北日本は平年より気温が高く、季節先取りの陽気となるでしょう。東日本と西日本はこの時季らしい気温となり、湿度が低いためカラッとした暑さとなりそうです。朝晩と日中の気温差にはご注意ください。

＜きょう10日（日）の各地の予想最高気温＞
　札幌：22℃　　釧路：17℃
　青森：23℃　　盛岡：21℃
　仙台：24℃　　新潟：21℃
　長野：24℃　　金沢：21℃
　東京：24℃　名古屋：25℃
　大阪：25℃　　岡山：25℃
　広島：24℃　　松江：24℃
　高知：25℃　　福岡：24℃
鹿児島：25℃　　那覇：23℃

あすも高気圧に覆われて、広く日差しがある見込みです。この先はぐっと季節が進み、火曜日から木曜日は大気の状態が不安定で、夏のような急な雷雨に注意が必要です。金曜日は天気は落ち着く見込みです。土曜日以降は30℃以上の真夏日となる所もあり、5月とは思えない暑さが続くでしょう。