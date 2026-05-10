チェコリーグ最大のダービーマッチであるスラヴィア・プラハとスパルタ・プラハの一戦が行われた。試合は10分間取られたアディショナルタイムまで3-2とスラヴィアがリードしていたが、97分の時点で発煙筒を持った大量のサポーターがピッチになだれ込むという事態となり、中断の末に中止された。



『THE Sun』は、スパルタのGKヤクブ・スロフチクがサポーターの攻撃を受けたとも報じている。TVの中継カメラは、発煙筒の煙のなかでスロフチクに暴行を加えるサポーターの姿をとらえていた。





Chaos in Prague as a premature pitch invasion leads to the derby between Slavia and Sparta being abandoned



The home side, Slavia, had been 3-2 up in stoppage time and were seconds away from clinching the Czech title pic.twitter.com/mJ3m7JA9bi — Men in Blazers (@MenInBlazers) May 9, 2026

スロフチクは試合後、Instagramに次のように投稿している。「試合中に誰かが僕に駆け寄ってきて、面と向かって暴言を吐き、攻撃してくるなんて絶対に許せません。法的手段で追及するつもりです」この試合に勝てば優勝という状況であり、あとほんの数分でその瞬間は訪れたはずだったが、結果的にサポーターの乱入が優勝を阻むという結末となった。スタンドに残ったサポーターたちは、乱入した一部のサポーターを激しく非難したという。また、スラヴィアには厳しい処分が下るとみられている。