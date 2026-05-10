◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 最終日（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

今大会の大きな見所は、ツアー史上最短の９８ヤードに設定された１５番パー３。最終日はグリーン手前７ヤード、右端から４ヤード（実測値８９ヤード）に設定。１１位からスタートした鈴木愛（セールスフォース）が５０度のウェッジで第１打を放ち、今大会初のホールインワンを達成。ギャラリーから大歓声が沸き起こった。特別協賛の久光製薬提供の特別賞金は２００万円（達成者で均等割り）。残り５組１５人で達成者がいない場合、２００万円を独占する。前日の９日が３２歳の誕生日だった鈴木愛は自身で大きなプレゼントをゲットした。

鈴木は１５番まで４つもスコアを伸ばして通算４オーバーに。１１番を終了して通算１オーバーで首位の河本結（リコー）と３打差の３位に急浮上した。

今年は２０２３年以来、３年ぶりの西コース開催。１６０ヤードだった１５番パー３は６２ヤードも短くなり、ツアー史上最短の９８ヤードに。ティーエリアと２段グリーンの間には大きな池が広がる。グリーン手前は傾斜になっており、芝は短く刈り込まれている。アマチュアのように直接の池ポチャは、プロではあり得ないが、ピン位置が２段グリーンの下に設定された場合、バックスピンで池に落ちる危険がある。

赤杭（くい）の場合、ボールが落ちた地点からピンに近づかない地点で２クラブ長以内から第３打を打てるが、今大会の１５番の池は黄色杭のため、打ち直しの第３打は、ティーエリアが最善策となる。池に落とした場合、ボギーでしのぐことは難しく、ダブルボギー以上を覚悟しなければならない。

第１日のピンポジションは手前から６ヤードの難しい位置（実測値は９１ヤード）に設定され、池ポチャが連発。７人が池にボールを落とした。平均スコアはパーを超える３・１８３３（難度は１８ホール中１３番目）となった。

第２日のピンポジションは手前から１８ヤード、奥から１０ヤード（実測１０２ヤード）。２段グリーンの上に設定されたため、易しいホールとなり、平均スコアはパーを下回る２・９２４４（難度は１８ホール中１６番目）となった。

第３日のピンポジションは、グリーン手前から９ヤード、左端から３ヤード（実測値９３ヤード）。第１日と同様に難しい位置となった。さらに、強風が吹き荒れるタフな状況となり、第１日を超える１３発の池ポチャがあった。平均スコアはパーを超える３・３９３９（難度は１８ホール中１３番目）となった。

日本女子プロゴルフ協会の茂木宏美コースセッティング担当は「ウェッジの短いクラブで、スピンコントロールの技術が求められます」と解説。２０１７、１９年の賞金女王の鈴木が、さすがの技術を見せつけた。