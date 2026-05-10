阪神・藤川球児監督が10日、甲子園でのDeNA戦前に会見を開き、前日9日に打者相手に投げた下村の経過を説明した。23年ドラフト1位右腕は、実戦経験がないまま24年4月に右肘を手術。以後、リハビリを続けている。右ハムストリングの筋損傷で離脱中のドラフト1位・立石（創価大）らを相手に投げた。

藤川監督は「メカニックも良くなってきましたし、いい兆しだと思いますね」と切り出し、実戦復帰については「まだもう少し」と言及を避けた。「投げたあとの回復具合を常に気にしないといけないが、兆しとしてはいい兆し。セットバック、なんとか戻らないようにするために、こちら（1軍）に呼んでプランを決めているところですから。ファームの久保田チーフ投手コーチはすごくタフな選手でしたから、自分は大丈夫というのがあるかもしれないですけど、みんなはそうじゃないかもしれないしね（笑い）。まずは来週ね、いい形で次のステップに。試合はまだですけどね。週単位ですね」と冗談交じりに説明した。

入団後に3度の故障をしている立石については「彼の場合は何度かセットバックを…違うところに張りが出たりとかね。戻っては…というところですけど、もう少し、もう少しですね。もう少しですね」と慎重姿勢を強調した。今後は代打やDHなどから実戦に戻す考えを明かした。

「まず打席から、それから守備。ただ、彼はトータルの選手ですから。まあもう少し。（実戦は）来週以降にはなると思いますけど」

ドラフト1位の2人については、1軍デビューの時期を見極めている考えも示した。

「彼（立石）のデビューをうまくコントロールしながらですよね。下村もそうですけど。デビューしていませんから。どちらの選手も、あまりそういう時間（リハビリ）を長くとは（思っていない）。他の選手同様に、きっかけが早く必要なのかなと思う。コンディションはすごく大事なので、冷静な判断と、しっかりした決断でいかなければと思っています」

立石については、「起爆材」として期待を寄せた。

「短いスパンで見たら故障はしてますけど、野球選手のキャリアでいうとそんなに大きな時期ではないので。いいスタートを切らせるといいますか、チームにいい起爆剤になるようなタイミングで。こっちにいる選手も黙ってないだろうしね。切磋琢磨するというか」

言葉の端々に、ドラ1コンビへの期待が表れた。