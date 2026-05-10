アリアと5日間、リーフと10日間

ご存知のとおり日産自動車は現在、『アリア』、『リーフ』、『サクラ』という3台のEVをラインナップしている。そのうちアリアと5日間、リーフと10日間、計2週間ほど共に過ごすことができた。

【画像】マイナーチェンジで3代目リーフと統一感あるフェイスに！新型『日産アリア』 全69枚

先に取材したアリアは昨年12月22日に発表されたマイナーチェンジモデルで、2月20日に発売開始となっている。その最大の特徴は、同10月8日に日本で発表された3代目リーフと統一感のあるフロントフェイスになったことだ。



取材車の『日産アリアB9 eフォース』。4月初旬の桜が綺麗な時期の撮影となった。 平井大介

車両外側にVモーションを配置したライトまわりのデザインがアイキャッチとなり、グリル部分がボディ同色となったことで、取材車のような特別塗装色『翡翠乃光（ヒスイノヒカリ）』と呼ばれるプラズマグリーンだと、だいぶ爽やかな印象を与える。新デザインの20インチホイールとのマッチングも良好だ。

また、グーグル搭載の『ニッサン・コネクト・インフォテインメント・システム』も採用され、グーグルマップのヘビーユーザーである筆者は早速アカウントを同期し、取材期間中はかなり重宝した。

新型の乗り心地は素晴らしい

今回のマイチェンで大きなポイントとなるのが、日本市場に合わせて行われたサスペンションセッティングの最適化だ。乗り心地を重視し、より洗練された乗り味を実現したという。『路面からの入力によるクルマの動きを減らし、乗員が感じる揺れを軽減』し、快適な長距離移動を目指している。

実は新型リーフの事前取材会で、こんなやり取りがあった。



ボディカラーは特別塗装色『翡翠乃光（ヒスイノヒカリ）』と呼ばれるプラズマグリーン。 平井大介

新型リーフのプラットフォームがアリアと共有されていることに対し、「乗り心地は改善されているのか？」と某モータージャーナリストが日産の開発者に詰め寄ったのだ。さらに今回の取材中にもその方とは別のジャーナリストから、「乗り心地はよくなった？」と聞かれたのである。

私は1年くらい前にマイチェン前のモデルで初めてアリアに試乗し、そこは気にならなかったので、どうやら初期モデルのアリアは乗り心地が不評だった様子。しかし結論から書けば、新型アリアの乗り味は素晴らしいものであった。

今回の取材車は『B9 eフォース』のスペックは、全長4595mm、全幅1850mm、全高1665mm、ホイールベース2775mm、車両重量2180kgと、街中では持て余すサイズと重さ。それにもかかわらず硬さを感じさせない、しなやかなセッティングになっていたのだ。

そして、いつも比較用に必ず走行する高速道路では、うねりを通過したあとの上下動の収まり方が絶妙だった。EVのサスペンションは常に車両重量増との戦いになるが、アリアは見事勝利したと言えよう。

明るい色合いで清々しい室内空間

持て余すと書いたボディサイズではあるが、逆に後部座席を中心に室内空間は広く、明るい色合いのデザインと相成って、清々しい印象。今回から採用されたホワイト/グリーンのナッパレザーもその印象を後押しする。

アイポイントが高いのはSUVだから当然としても、その割にダッシュボード上側が低く感じるので見晴らしがさらにいい。それは、街中での取り回しのよさにも繋がっていた。



ダッシュボード上側が低く、見晴らしのいい室内空間。 平井大介

強調しておきたいのは、カメラ式バックミラーの視認性が高いことだ。恐らくは解像度が高いのだろう、個人的には苦手で車種によってはすぐにオフにしてしまうのに、今回は常時オンで使用することができた。

気になる航続距離だが、カタログスペック610kmに対し、4月上旬の気候で100％まで充電して434kmの表示だった。直前の走行は高速道路での移動がメインだったので、もう少し伸びて欲しいところだが、実用性としては十分だろう。

なお取材車『B9 eフォース（4WD）』の車両価格は807万2900円と、正直、それなりに高価。これはマイチェン前から思っていたことで、個人的な日産車に対するイメージよりも高い印象だ。しかし今回5日間を共にして、ようやく、それだけの価値があると感じられるようになった。

特にeフォースによる4WDの走りは気持ちよく、エコモードでも十分に快速といった雰囲気で、すっかり気に入ってしまったのだ。

さて、実はアリアで一番感心したのは『プロパイロット2.0』と、新たに採用された『インテリジェントディスタンスコントロール』なのだが、それはリーフのレポートでまとめて記すことする。

というわけで、本稿は後編に続きます。