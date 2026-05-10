◆米大リーグ ドジャース―ブレーブス（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、本拠地・ブレーブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、７点を追う８回２死の４打席目にレフト前ヒットを放ち、３戦連続安打をマークした。

この日の相手先発はストライダー。初回先頭の１打席目は内角直球にバットが空を切り、空振り三振に倒れると、続く３回２死走者なしの２打席目は一ゴロ。６点を追う６回先頭の３打席目は、今季使用する“くり抜きバット”に持ち替えたが、空振り三振に倒れた。

大谷は前日８日（同９日）の同戦では、同点の５回２死二塁で迎えた３打席目に、２４年のサイ・ヤング賞左腕セールから内角低めに沈む９６・９マイルのシンカーを捉え、一、二塁間を破る勝ち越しの右前適時打。２戦連続のタイムリーで、塁上では左足を蹴り上げるチームの新パフォーマンスを見せた。決勝の勝ち越し打で、チームを連勝に導いた。試合後、ロバーツ監督は「セールは本当にいい投手。左打者にも右打者にも強い。そしてもちろん、翔平が大きな１本を打ったのを見るのは良かった。翔平は今いい状態にいる」とたたえていた。

この日の先発マウンドは、左肩の疲労のため開幕を負傷者リスト（ＩＬ）入りして迎えたスネル。３日（同４日）に傘下３Ａでリハビリ登板し、４回５５球を投げて２安打２失点４奪三振だった。当初は９日（同１０日）に４度目のリハビリ登板に臨み、５回７５球をメドに最終テストする予定だったが、グラスノーがＩＬ入り。自身の「ボブルヘッドデー」に今季初登板となったが、３回で７７球を投げ、６安打５失点（自責４）で降板となった。