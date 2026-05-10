◇ITTF世界卓球選手権 男子団体戦(9日、ロンドン)

世界ランク4位の卓球の男子日本代表が台湾を破り決勝に進出。次戦は日本時間11日に、世界ランク1位の中国と激突します。

男子日本代表はここまで、ステージ1を1勝2敗で終え決勝トーナメントに進出。決勝トーナメントではベルギー、カザフスタン、ドイツ、台湾を破り決勝に進出となりました。

準決勝、台湾との対戦では1番手の張本智和選手が3-1（5-11、11-9、12-10、12-10）でチームに勢いをつけると、2番手の松島輝空選手は、3-0（11-8、11-8、11-4）のストレートでつなぎます。最後は、戸上隼輔選手も3-0（11-8、11-9、11-5）のストレート勝利で、相手を寄せ付けず決勝へ駒を進めました。

決勝のもう一枠を争ったのは中国とフランス。中国は1番手の王楚欽選手がフランスのコトン・フラヴィアン選手に3-2（15-13、11-13、9-11、11-4、11-8）で勝利。しかし第2試合では、林詩棟選手がルブラン兄弟の弟であるルブラン・フェリックス選手に0―3（9-11、9-11、10-12）で敗れる展開に。それでもその後は中国の梁靖崑選手、王選手がそれぞれ勝利し、決勝進出を決めました。

57年ぶりの金メダル獲得に王手をかけた男子日本代表。日本時間11日に12連覇を狙う中国に挑みます。

▽決勝カード

中国ー日本

▽準決勝結果

中国 3ー1フランス

日本 3-0台湾

▽男子日本の今大会

〈グループリーグ〉

2日 第1戦 ● 2-3 ドイツ

2日 第2戦 ○ 3-0 台湾

3日 第3戦 ● 2-3 フランス

〈トーナメント〉4日 1回戦 ○ 3-1 ベルギー6日 2回戦 ○ 3-1 カザフスタン7日 準々決勝 ○ 3-1 ドイツ10日 準決勝 ○ 3-0台湾