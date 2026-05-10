PURPLE BUBBLEが2026年秋、トイズファクトリーよりメジャーデビューすることが発表となった。

PURPLE BUBBLEは⼤学の軽⾳サークルで出会ったK-taring(Vo&G)、せき(G)、リューセー(B&Cho)、嵐丸(Dr)によって2024年5⽉に結成。“あなたの憂鬱を吹き⾶ばす”をコンセプトに、どこか懐かしく⼼地よいメロディーと瑞々しいバンドサウンド、飾らない真っ直ぐなフレーズが特徴の4ピースギターロックだ。2025年1⽉に配信リリースした楽曲「ナツメグ」がSpotifyやTikTokを中⼼にバイラルヒットを記録。総再⽣数は1000万回以上を突破している。

このメジャーデビュー発表は、5⽉9⽇(⼟)に東京・Veats Shibuyaで開催された結成2周年記念ワンマンライブ＜PURPLE BUBBLE 結成2周年記念ワンマンライブ “Touch your Heart”＞にてサプライズでアナウンスされたもの。メジャーデビュー記念として5都市をまわる全国ツアー＜PURPLE BUBBLE TOUR 2026＞開催もあわせて発表され、ソールドアウトした満員の客席から⼤歓声が上がった。

＜PURPLE BUBBLE TOUR 2026＞は、宮城・愛知・⼤阪・福岡・東京の全国5都市を巡る自身最⼤規模のツアーとなるものだ。各地のツーマンを経て、12⽉6⽇の東京・代官⼭UNITファイナルではワンマンライブが開催される。チケットの先⾏受付は5月17日23:59まで。

■＜PURPLE BUBBLE TOUR 2026＞

10⽉25⽇(⽇) 宮城・LIVE HOUSE enn 2nd

open17:00 / start17:30 ※2MAN

10⽉31⽇(⼟) 愛知・名古屋RAD NINE

open17:00 / start17:30 ※2MAN

11⽉01⽇(⽇) ⼤阪・LIVE SQUARE 2nd LINE

open17:00 / start17:30 ※2MAN

11⽉14⽇(⼟) 福岡・LIVE HOUSE Queblick

open17:00 / start17:30 ※2MAN

12⽉06⽇(⽇) 東京・代官⼭UNIT

open16:45 / start17:30 ※ONE MAN

詳細：https://eplus.jp/purplebubble/