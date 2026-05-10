元フジテレビのフリーアナウンサー・吉崎典子(64)が5日、自身のインスタグラムを更新し、自身がMCを務めた同局系の情報番組「おはよう！ナイスデイ」のリポーター陣の現在の姿を公開した。



【写真】ワイドショー全盛期、テレビ見たリポーターがズラ～リ

「ふる～い写真です。あはは。」とコメント。「向坂樹興アナとわたくしが担当していたフジテレビ朝のワイドショー『おはよう！ナイスデイ』。昨日は、ナイスデイでお世話になったディレクターのお墓参り＆献杯の会でした。」と説明した。



「当時のナイスデイのリポーターが大集合しました。四、五枚目の写真、左から小柳美江さん、平野早苗さん、わたくし、五十嵐由美子さん。佐藤しのぶさん、横野レイコさん、遠田智子さん、松本結花さん。」と集まったメンバーを紹介した。「当時はみんな本当に良く働きました 夜討ち朝駆け張り込み生中継………。」としみじみ。「青春(笑)を番組にささげながら一緒に仕事をしてきたメンバーだから、話が尽きない尽きない。あっという間に当時に戻ったみたいでしたよ。最後の写真の弾けっぷりで雰囲気が伝わるかな」と同窓会のように昔を懐かしんだことを振り返っていた。



（よろず～ニュース編集部）