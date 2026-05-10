女優の裕木奈江が9日、自身のインスタグラムを更新。髪の毛をバッサリ切ったことを報告した。



【写真】差し込む光がアーティスティック 髪バッサリで艶子さんに変身

裕木は「サロンで椅子に座っている間ずっと寝ていた気がする」と記し、スマホを顔の前に掲げながら座るショットを公開。太陽の光に照らされ、髪はきらめいている。「腰まであったパサ子の髪を肩までの艶子にしてもらいました」と、パサ子に艶子(ツヤ子)と、1990年代に放送された裕木が出演した化粧品のCMを思い起こさせるフレーズをつづった。



16日には東京でライブを行う裕木。2月にはインスタグラムで告知していたが、添付されていたポスターの写真はロングヘア。イメージチェンジした姿でステージに立ちそうだ。待ちきれないファンからは「艶子さんの気配を感じます」「早く会いたいなあ」といった声も。「ますます素敵になられたのでしょうね」などのコメントが寄せられている。



裕木は1992年にJRAのCMで俳優・高倉健さんと共演して話題に。同年放送のフジテレビ系スペシャルドラマ「北の国から'92巣立ち」で鮮烈な印象を残し、93年の日本テレビ系ドラマ「ポケベルが鳴らなくて」では主演。99年にヘアメイクアーティストと結婚し、米ロサンゼルスへ移住した。2009年に離婚。映画「硫黄島からの手紙」や米ドラマ「ツイン・ピークス The Return」に出演するなど、国際派女優として活躍している。



（よろず～ニュース編集部）