トランプ米大統領は8日、イランとの終戦交渉と関連し米国が提示した条件に対する回答を近く受け取る可能性があると明らかにした。

トランプ大統領はこの日、ホワイトハウスで取材陣と会い米国の要求条件に対するイラン側の回答の有無を尋ねる質問に「私はおそらく今夜（イランの）書簡を受け取るだろう。だからどうなるのか見守る」と話した。

米国とイランは先月7日から停戦に入った状態だ。同月11〜12日に開かれたハイレベル会談は合意に至らず終了したが、その後もパキスタンの仲介の下で非公開交渉を継続している。

米国メディアは、米国がイランにウラン濃縮活動の20年中断とホルムズ海峡の段階的再開放などを終戦条件として要求したと報道している。

トランプ大統領のこの日の発言は、イランが米国の要求案に対し近く公式な立場を出す可能性を示唆したものと分析される。

イタリアを訪問中のルビオ米国務長官も同日、イランの回答の可能性に言及した。ルビオ長官は記者らと会い、イランが同日中に終戦合意と関連した立場を出すと予想するとし、「数時間以内にイランが真摯な提案を出すことを希望する」と明らかにした。

トランプ大統領はイランが交渉を意図的に遅延させているのかとの質問には「近く知ることになるだろう」と答えた。

◇韓国船舶への質問には「韓国愛している」

トランプ大統領は最近ホルムズ海峡で火災が発生した韓国の貨物船と関連した質問を受けた。

取材陣は「あなたは韓国船舶がイランによって攻撃されたと話したがイランはこれを否定した」という趣旨で尋ねたが、トランプ大統領は「私は韓国を愛している」と答えた。質問と合わない的外れな答えをしたのだ。

トランプ大統領は4日に韓国の貨物船が米国主導の「解放プロジェクト」に参加せずに単独で航行しイランの攻撃を受けたと主張した。トランプ大統領はホルムズ海峡の緊張緩和に向けた韓国の役割も圧迫している。

ただ韓国政府は火災原因がまだ明確になっていないという立場だ。政府調査団はこの日アラブ首長国連邦ドバイに曳航された船舶に乗り込み本格的な原因調査に着手した。

こうした状況を考慮すると、トランプ大統領のこの日の発言は質問内容を正確に理解できない状態で出た答弁である可能性も提起される。