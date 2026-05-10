ロケバス運転手と結婚の新川優愛、高校バス事故に言及 夫の言動踏まえ「ちゃんとしていたのか？」「もし自分の子どもがこの先…」
俳優・モデルの新川優愛（32）が、10日放送のTBS系『上田晋也のサンデーQ』（毎週日曜 前11：35）に出演し、北越高校ソフトテニス部のバス事故に言及した。
【写真】新川優愛、ロケバス運転手の夫と「結婚できてラッキー」見た目は“芸人似”
新川は、2019年に9歳年上のロケバス運転手と結婚。23年5月に第1子を発表し、ママでもある。
事故について、新川は「ドライバーさんの体調チェックは？」とフリップに記した。「私は自分の旦那さんがマイクロバスを運転してドライバーさんなんですけども、毎朝、撮影に行くときには体温のチェックだったり、アルコール、血圧、呼気とか、何時間寝たか、前日マイクロバスを降りてから今出発するまで何時間あいているかとか、細かいチェックをしてから出発するんですけど、そういうチェックはちゃんとしていたのか？」と語った。
「なされてなかったんだろう」と声があがると、「もうちょっとしっかりしているところ、チェックをしてくれるところに、もし自分の子どもがこの先部活とかに入るんだったら、そういうところにお願いしたい」と語った。
【写真】新川優愛、ロケバス運転手の夫と「結婚できてラッキー」見た目は“芸人似”
新川は、2019年に9歳年上のロケバス運転手と結婚。23年5月に第1子を発表し、ママでもある。
事故について、新川は「ドライバーさんの体調チェックは？」とフリップに記した。「私は自分の旦那さんがマイクロバスを運転してドライバーさんなんですけども、毎朝、撮影に行くときには体温のチェックだったり、アルコール、血圧、呼気とか、何時間寝たか、前日マイクロバスを降りてから今出発するまで何時間あいているかとか、細かいチェックをしてから出発するんですけど、そういうチェックはちゃんとしていたのか？」と語った。
「なされてなかったんだろう」と声があがると、「もうちょっとしっかりしているところ、チェックをしてくれるところに、もし自分の子どもがこの先部活とかに入るんだったら、そういうところにお願いしたい」と語った。