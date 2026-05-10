お笑い芸人のつまみ枝豆さんが、自身のインスタグラムを更新。

愛車との２ショットを公開しました。

【写真を見る】【 つまみ枝豆 】 愛車・トヨタ「GR 86」と２ショット 「少年のようなオヤジ達の楽しい ひととき」「走行会でタイムアタックをして楽しんでいる」





つまみ枝豆さんは「いよいよ始動！？」と綴ると、トヨタ「GR86」と並んだ写真をアップ。



続けて「去年から何度か筑波サーキットの走行会に参加させてもらって月に一度二度走りに行ってた。」「レースをやる訳ではなくあくまで走行会でタイムアタックをして楽しんでいる（とは言いながらちょっと熱くなったりする）」と、明かしました。







そして「車も市販のスポーツタイプのもの GR86、GRカローラ、シビックタイプR

フェアレディZ NISMOなどそれぞれ これがまたみんなハマって楽しいのなんのって盛り上がる盛り上がる 少年のようなオヤジ達の楽しい ひととき」と、記しました。







つまみ枝豆さんは「俺も今年に入ってGR86を安く譲ってもらって走ってる 会長からカラーリングしたヘルメットもいただいた（実はこのヘルメットには細工が・・・ 借り物から卒業して、いよいよ!!」と、投稿。







続けて「思い起こせば約40年程前にレースなんぞをやっていたから懐かしい感じで少しずつ思い出しながら走るんだけど40年のブランクは全く話にならない（笑）」と、記しました。



そして「とにかくいろんなことを一切忘れて没頭出来るからいいんだなぁ〜」「一応、もう少ししたらYouTubeで配信もしようと思ってるので見てちょうだい。」と、ファンに向けて呼びかけています。









この投稿にファンからは「ヘルメットカッコいい！」・「趣味に没頭できる時間…良いですね!! 気をつけてください。」・「カッコよすぎる！！近くで見たい！」などの反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】