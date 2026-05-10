タレントの菊地亜美さんは5月9日、自身のInstagramを更新。親子で高尾山を満喫する姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：菊地亜美さん公式Instagramより）

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タレントの菊地亜美さんは5月9日、自身のInstagramを更新。親子で高尾山を満喫する姿を披露しました。

【写真】菊地亜美、高尾山での親子ショット

「アクティブなあみみもいいですね」

菊地さんは「大人8人、子供10人で高尾山へ」と10枚の写真を投稿。高尾山の山頂標識で撮影した、上下ピンク色のセットアップコーデに白いキャップ帽をかぶった菊地さんと娘との親子ショットや娘と並んでリフトに乗る姿などを披露しています。

菊地さんは「天気も最高で空気も気持ちよくて、仲良しのみんなとの登山が最高すぎました」「朝から夕方まで、途中でお団子を食べたり、頂上でお弁当を食べたり、みんなでゆっくり楽しみながら登れたので、親も子も大満足でした」など、親子での時間を満喫できた様子をつづっています。

コメントでは「アクティブなあみみもいいですね」「子供とお出掛け最高ですね」「ピンクのお洋服はどちらのですか？」「実はガチャガチャの場所で拝見してました。めちゃくちゃ綺麗なお顔でびっくりしました」などの声が寄せられています。

「充実の日々ですね」

4月28日の投稿では、「最近のプライベート」とつづり、お友達の誕生日会や公園で2人の娘と過ごす様子を披露している菊地さん。菊地さんや娘のファッションにも注目が集まっています。ファンからは「子供ちゃん達かわいいなぁ」「充実の日々ですね」「亜美さんオシャレ」「素敵ですね」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)