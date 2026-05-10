「めちゃくちゃ綺麗なお顔でびっくり」菊地亜美、高尾山を満喫する親子ショットを公開！ 「最高ですね」
タレントの菊地亜美さんは5月9日、自身のInstagramを更新。親子で高尾山を満喫する姿を披露しました。
【写真】菊地亜美、高尾山での親子ショット
菊地さんは「天気も最高で空気も気持ちよくて、仲良しのみんなとの登山が最高すぎました」「朝から夕方まで、途中でお団子を食べたり、頂上でお弁当を食べたり、みんなでゆっくり楽しみながら登れたので、親も子も大満足でした」など、親子での時間を満喫できた様子をつづっています。
コメントでは「アクティブなあみみもいいですね」「子供とお出掛け最高ですね」「ピンクのお洋服はどちらのですか？」「実はガチャガチャの場所で拝見してました。めちゃくちゃ綺麗なお顔でびっくりしました」などの声が寄せられています。
【写真】菊地亜美、高尾山での親子ショット
「アクティブなあみみもいいですね」菊地さんは「大人8人、子供10人で高尾山へ」と10枚の写真を投稿。高尾山の山頂標識で撮影した、上下ピンク色のセットアップコーデに白いキャップ帽をかぶった菊地さんと娘との親子ショットや娘と並んでリフトに乗る姿などを披露しています。
コメントでは「アクティブなあみみもいいですね」「子供とお出掛け最高ですね」「ピンクのお洋服はどちらのですか？」「実はガチャガチャの場所で拝見してました。めちゃくちゃ綺麗なお顔でびっくりしました」などの声が寄せられています。