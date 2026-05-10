元TOKIOの松岡昌宏（49）が10日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。自身にとって一番の“推し”をぶっちゃける場面があった。

リスナーからテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）の韓国スペシャルについて「ジナンくんとの裏話あれば、話せる範囲でお願いします」というメッセージが寄せられた。

同番組ではジナンのエスコートで、ソウルロケを行い、松岡は「ゲストがiKONのジナンくん。韓国も久々に行きましたけど、今回のロケは本当、先生（博多大吉）とも言いましたが、ジナンくん無しではできなかったです、我々」と感謝。「いかに我々が日本で芸能人面して毎日を過ごしているか。いざ海外に行ったら、俺と大吉先生なんて何の役にも立たないです。（言葉も）俺たちは何にも分かんないんですよ。だから、ジナンくん様様だしね」と話した。

「令和のこの時代なんだけれども、俺が経験してきたちょっと平成の男社会、縦社会みたいな、まだ若干韓国ってそういうのが残っているんでしょうね。その面倒くさいしがらみとかではなく、凄く爽やかに、“日本からせっかく来てくれたんだから、僕にできることだったらやりますよ”みたいな、その優しさにマッコリは止まらないよね」としみじみ。「俺と大吉先生の今一番の“推し”は間違いなくジナンくんです」と言い切った。

「6月ライブがあるって言ってなかったかな。俺、タイミングが合えば行きたいと思っているんだけど。本当に気持ちのいい男でした。清々しくて、優しいんだけど、男らしさがあるんですよ。韓国の男性のカッコいいところって、そこがある」と称賛した。

「褒め倒しじゃん」と笑いつつ、「ジナンくん、“東京に来ることがあったら飯食おうぜ”って言ったら“ぜひぜひ、お願いします”って。“俺と先生、いつでも駆けつけるぞ”って。“楽しみにしてます、いろいろ東京行くこともあるんで、そしたらぜひご一緒してください”って言うから約束をしましたよ」と松岡。「いや、爽やかな風を吹かせるのに、地に足のついた、ちょっと昭和の匂いもさせる男、ジナンくん。いや、一緒にお仕事できて良かったですね」と話した。