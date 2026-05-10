第1子妊娠の元モー娘。メンバー、ビッグTから美脚スラリ 映画鑑賞コーデに「異次元のスタイル」「組み合わせがオシャレ」と反響
【モデルプレス＝2026/05/10】元モーニング娘。の新垣里沙が5月9日、自身のInstagramを更新。ビッグTシャツ姿を公開し、反響が集まっている。
【写真】第1子妊娠の37歳元モー娘。「厚底とのバランスいい」美脚際立つビッグT姿
新垣は「プラダを着た悪魔2 見てきましたー」と報告「いやーーーかっこいい！素敵！トキメキました」「素敵すぎたぁ」と感想をつづった。投稿された写真では、黒のインナーにチャコールグレーのビッグTシャツを重ね、ミニ丈ワンピース風の着こなしを披露。牛柄のハイソックスに黒の厚底シューズを合わせ、美しい脚のラインが際立っている。
この投稿には「脚が綺麗すぎる」「細い」「組み合わせがオシャレ」「ミニ丈ワンピに見える」「厚底とのバランスいい」「異次元のスタイル」「このコーデ可愛い」「似合ってる」といったコメントが寄せられている。
新垣は2013年、舞台共演をきっかけに俳優の小谷嘉一と交際に発展し、2016年7月に結婚したものの、2018年1月に離婚を発表。そして2022年6月、YouTubeカメラマンの“ヤスタケ”こと山口安威氏と再婚したことを発表。2026年5月1日に第1子妊娠を発表している。（modelpress編集部）
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【写真】第1子妊娠の37歳元モー娘。「厚底とのバランスいい」美脚際立つビッグT姿
◆新垣里沙、美脚際立つ映画鑑賞コーデ披露
新垣は「プラダを着た悪魔2 見てきましたー」と報告「いやーーーかっこいい！素敵！トキメキました」「素敵すぎたぁ」と感想をつづった。投稿された写真では、黒のインナーにチャコールグレーのビッグTシャツを重ね、ミニ丈ワンピース風の着こなしを披露。牛柄のハイソックスに黒の厚底シューズを合わせ、美しい脚のラインが際立っている。
◆新垣里沙の投稿に反響
この投稿には「脚が綺麗すぎる」「細い」「組み合わせがオシャレ」「ミニ丈ワンピに見える」「厚底とのバランスいい」「異次元のスタイル」「このコーデ可愛い」「似合ってる」といったコメントが寄せられている。
新垣は2013年、舞台共演をきっかけに俳優の小谷嘉一と交際に発展し、2016年7月に結婚したものの、2018年1月に離婚を発表。そして2022年6月、YouTubeカメラマンの“ヤスタケ”こと山口安威氏と再婚したことを発表。2026年5月1日に第1子妊娠を発表している。（modelpress編集部）
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