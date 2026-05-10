【漢字クイズ】「草石蚕」はなんて読む？食べ物の名前を表す難読漢字！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

「草石蚕」はなんて読む？ 「草石蚕」という漢字を見たことはありますか？ 見慣れない漢字ですよね。 ヒントは、ある植物の名前です。 いったい「草石蚕」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「チョロギ」でした！ チョロギはシソ科の多年草です。原産は中国で、根茎を食用とするために栽培されています。 「ちょうろぎ」「ちょうろく」「じいなも」と呼ばれることもありますよ。 正月料理では、茎を梅酢で赤く染め黒豆の中に混ぜて食べるのが一般的な食べ方です。見たことがある人もいるのではないでしょうか？ ちなみに、正月料理に関連する難読漢字は「紅白膾（こうはくなます）」や「奴凧（やっこだこ）」などがありますよ！ この機会にぜひチェックしてみてください。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部