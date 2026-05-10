【続・バツイチ息子は、狂ってた…】社長の娘だけど…お金目当てじゃないはず＜第4話＞#4コマ母道場
陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？
第4話 お金目当て？【エミの気持ち】
【編集部コメント】
エミさんは社長の娘です。その点を考えたら言い寄るタダシさんが「お金目当て」と思われても仕方ないのかもしれません。けれどエミさん本人にとっては、自分が社長令嬢だなんて意識はないようです。お父さんが経営するのは、地元の付き合いで成り立っているような小さな企業。裕福なイメージとはかけ離れています。そんな自分にお金目当てで近づいてくる男性はいないだろうし、それだけにタダシさんが自分自身を気に入ってくれていると考えているのですね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
第4話 お金目当て？【エミの気持ち】
【編集部コメント】
エミさんは社長の娘です。その点を考えたら言い寄るタダシさんが「お金目当て」と思われても仕方ないのかもしれません。けれどエミさん本人にとっては、自分が社長令嬢だなんて意識はないようです。お父さんが経営するのは、地元の付き合いで成り立っているような小さな企業。裕福なイメージとはかけ離れています。そんな自分にお金目当てで近づいてくる男性はいないだろうし、それだけにタダシさんが自分自身を気に入ってくれていると考えているのですね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子