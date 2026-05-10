俳優の高橋克実（65）が9日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。かつて居酒屋で出会った大物俳優を明かした。

高橋は最高においしかった街として、下積み時代に小劇場で実力を磨いた東京・下北沢を挙げた。小劇場が密集する下北沢駅東口にある商店街の居酒屋に、高橋は20代の頃から通っていたという。

「唐揚げがめちゃくちゃおいしいんですよ。先輩方（の芝居を）見に行って、そのあとにここに行くっていう」と懐かしみ、「ここで本当にいろんな方に会いましたね」と目を細めた。

そこで対面した俳優には「市村正親さん、小日向（文世）さんとか」と高橋。彼らは先輩にあたるため「そんなに簡単にしゃべれないです。コヒさんなんかと。“あっ、なるほど。ああ〜、分かりました”みたいな。“勉強させていただいてます”みたいな。そんなんですよね」と振り返った。

MCの「極楽とんぼ」加藤浩次が「違う劇団の方たちが見にきて、打ち上げであそこにブワーって集まるっていうこともあったんですか」と尋ねると、高橋は「打ち上げもそうですし、その日その日に来て。あの当時は終わったら必ず飲むみたいな」としみじみと話した。

さらに居酒屋の隣にある中華料理店についても「ここは演劇の人で行ったことない人はいないぐらい」と証言。ギョーザがおいしいと言い、「本多劇場でお芝居を見るじゃないですか。その前にビールとギョーザみたいな」と回顧した。

「行ったらね、誰かいらっしゃいます。柄本（明）さんがいたりとか。ここにいるかあと自転車で走ってるか」とぶっちゃけて笑わせた。